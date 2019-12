PRESSEMITTEILUNG vom Netzwerk München erhalten.

Offizielles Plakat kann hier eingesehen werden: Mittelmeer-Monologe

Reminder : DIE MITTELMEERMONOLOGE – den 6.DEZEMBER im Kösk !

Liebe Freund*innen,

diese Woche wird für uns spannend werden !

Am Dienstag wird im Münchner Stadtrat/Sozialausschuss der Antrag zum „Sicheren Hafen München und die Patenschaft von dem Schiff OZEAN VIKING von SOS Méditerrannée /Ärzte ohne Grenzen, etc “ weiter verhandelt.

Nach unseren Informationen wird dieser Antrag leider wieder ohne konkrete Ergebnisse enden.

Keine Aufnahme von aus Seenotrettung geretteter Geflüchteter und keine finanzielle Unterstützung der Seenotrettung !

Um dagegen unsere Forderung “ München mach(t) was,“ mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, laden wir euch am Freitag, den 6.Dezember zu dem dokumentarischen Theaterstück „Die Mittelmeermonologe“ von der Bühne für Menschenrechte aus Berlin im Westend, im Kösk, (Schrenkstrasse .8, 80333 München) ein.

Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr Eintritt gegen Spende/Free for Refugess

Über euer Kommen freuen wir uns !

Euer Solicity Team München

no one is illegal // save passages // solidarity cities