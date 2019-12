Veranstaltungstipps 7.12.2019 – 9-12.2019

Samstag 07.12.19

Um 15:00 tritt in der Seidlvilla, im Rahmen des Münchner Erzählcafés, Eva Kreling auf. Unter dem Titel „Frei und eigenständig als Frau, dabei voller Gestaltungsmöglichkeiten und Unsicherheiten.“, berichtet die Münchnerin vom Erwachsenwerden als 68erin, von Auslandsaufenthalten und der Gründung von Selbsthilfe Projekten.

Im Lenbachhaus hält Carmen Mörsch einen Vortrag über diskriminierungskritische Überlegungen zu Projekten. Die Berlinerin hat einen Lern- und Ausstellungsraum über Alltagsrassismus und die Migrationsgesellschaft entwickelt. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr im Georg-Knorr-Saal.

Bernd Begemann tritt um 20:00 Uhr im Milla auf. Hamburger Schule at it:s best und auch ziemlich witzig.

Alle Fans der modernen Klassik sollten morgen um 20:00 Uhr in die Kunstakademie kommen. Dort findet das internationale Festival der experimentellen Musik statt, unter anderem mit Liz Allbee, Seiji Morimoto, Rosemarie Pfaff und Harald Rettich.

In der Kammer 2 liest um 20:00 Uhr die bedeutende mexikanische Autorin Fernana Melchor mit Jelena Kulji´c aus aus ihrem Roman „Saison der Wirbelstürme“ vor. Das Wortgewaltige und bewegende Buch handelt von der alltäglichen Gewalt gegen Frauen. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit der Aktivistin Penelope Kemekenidou und Daniel Tapia Montejo.

Sonntag 08.12.2019

Um 17:30 Uhr findet in der Glockenbachwerkstatt „Rock inside the Glock“ statt. Es treten Not the Ones, Litterbug, Face Up, Hung Like Hanratty, Newtown Neurotics, The Scarecrow und Conspiracy auf.

Der Dauchau-Preis für Zivilcourage wird am Sonntag im Rathaus Dachau vergeben. Die Verleihung an Seda Basay-Yildiz beginnt um 18:00 Uhr. Die Frankfurter Rechtsanwältin hat unter anderem im NSU-Prozess Hinterbliebene vertreten.

Um 18:00 Uhr startet im Werkstattkino das Comic Café. Es kommen Gäste aus der Comic Szene, es wird Sound gemacht, filmische Raritäten werden gezeigt, genau so wie Eindrücke von Comic-Festivals aus aller Welt.

Im Jüdischen Museum treten um 19:00 Uhr Karsten Troyke und das Trio Scho auf. Der Schauspieler und Chansonsänger spielt mit seinen Begleitern Jiddische Lieder.

Der „Original Substanz Poetry Slam“ findet um 20:00 Uhr im Substanz statt. Das Ganze wird musikalisch begleitet von DJ Misanthrop. Es treten auf Sarah Anna Fernbach, Paul Bokowski, Philipp Stroh, Tom Candussi, Trulla, Mate Tabula, Lisa Strömsdörfer & Julius Althoemar.

Montag 09.12.2019

Um 19:00 Uhr findet im Gasteig unter dem Namen „Mietwahnsinn, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit“ das SZ-Werkstattgespräch statt. Dabei sind Anna Hoben, Pia Ratzesberger, Karin Lohr und Sonja Epple.

Ebenfalls um 19:00 Uhr startet im FES Bayernforum ein Vortrag von Professorin Petra Bendel zum Thema „EU Flüchtlingspolitik in der Krise“. Die Professorin ist vom Zentralinstitut für Regionenforschung, bei der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied der Fachkommission der Bundesregierung „Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit“. Sie spricht über aktuelle Blockaden, benötigte Entscheidungen und mögliche Lösungen.

Um 20:00 Uhr tritt im Milla Emily Jane White auf. Die Singer und Songwriterin kommt aus den USA und bringt eine Mischung aus Neofolk, Sadcore, Americana und Melancholic-Rock mit.

Im Strom tritt um 20:00 Uhr Arstidir auf. Die Isländische Band hat Indie-Folk dabei, mit Elementen aus der klassischen Musik, dem ProgRock und dem Minimalismus.

Und der letzte Tipp: Der Kabarettist Thomas Gsella tritt um 20:00 Uhr mit seinem Programm „Achtung, Achtung, hier spricht der Weihnachtsmann“! in Monis Brettl auf.