Hier das Wochenprogramm vom 09. – 13. Dezember 2019

MONTAG, 09. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap und Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung „Gelöbnix – Nein zum Bundeswehr Gelöbnis im Hofgarten“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gespräch mit Detlev Sträter und Arno Lorz, Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung. Was will die Stadtentwicklung in München als nächstes „anpacken“?

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Ein Interview von David Barsamian mit Nader Hashemi: The slide to war with Iran

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

04.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir stellen Ihnen anhand aktueller Ausstellungen das Künstlerpaar Jawlenski/Werefkin und den Dresdner Hermann Glöckner vor.

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir stellen Ihnen anhand aktueller Ausstellungen das Künstlerpaar Jawlenski/Werefkin und den Dresdner Hermann Glöckner vor.

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 10. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Faire Einkaufspolitik der Öffentlichen Hand weiterentwicklen – Textilien, Büromaterial, Holz, Spielzeug,…

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Zu Gast ist Bernhard Rieger, Mitglied des Bayerischen Integrationsrates, er konnte sich bei einer Reise im November ein Bild vom Flüchtlingslager Moria und anderen Flüchtlingsunterkünften auf Lesbos machen.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: Rap und Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung „Gelöbnix – Nein zum Bundeswehr Gelöbnis im Hofgarten“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gespräch mit Detlev Sträter und Arno Lorz, Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung. Was will die Stadtentwicklung in München als nächstes „anpacken“?

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Ein Interview von David Barsamian mit Nader Hashemi: The slide to war with Iran

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap und Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kundgebung „Gelöbnix – Nein zum Bundeswehr Gelöbnis im Hofgarten“

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gespräch mit Detlev Sträter und Arno Lorz, Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung. Was will die Stadtentwicklung in München als nächstes „anpacken“?

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Ein Interview von David Barsamian mit Nader Hashemi: The slide to war with Iran

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 11. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: „Gekaufte Forschung – Wissenschaft im Dienst der Konzerne“ mit Prof. Dr. Christian Kreiß. Und: das „FETTE“ Weihnachtsgeschäft von Amazon auf dem Rücken der Beschäftigten – ein Interview mit Sylwia Lech, ver.di Augsburg

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch und Jürgen Jung. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Faire Einkaufspolitik der Öffentlichen Hand weiterentwicklen – Textilien, Büromaterial, Holz, Spielzeug,…

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Zu Gast ist Bernhard Rieger, Mitglied des Bayerischen Integrationsrates. Er konnte sich bei einer Reise im November ein Bild vom Flüchtlingslager Moria und anderen Flüchtlingsunterkünften auf Lesbos machen.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Faire Einkaufspolitik der Öffentlichen Hand weiterentwicklen – Textilien, Büromaterial, Holz, Spielzeug,…

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration. Zu Gast ist Bernhard Rieger, Mitglied des Bayerischen Integrationsrates. Er konnte sich bei einer Reise im November ein Bild vom Flüchtlingslager Moria und anderen Flüchtlingsunterkünften auf Lesbos machen.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 12. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: „Gekaufte Forschung – Wissenschaft im Dienst der Konzerne“ mit Prof. Dr. Christian Kreiß. Und: das „FETTE“ Weihnachtsgeschäft von Amazon auf dem Rücken der Beschäftigten – ein Interview mit Sylwia Lech, ver.di Augsburg

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch und Jürgen Jung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: „Gekaufte Forschung – Wissenschaft im Dienst der Konzerne“ mit Prof. Dr. Christian Kreiß. Und: das „FETTE“ Weihnachtsgeschäft von Amazon auf dem Rücken der Beschäftigten – ein Interview mit Sylwia Lech, ver.di Augsburg

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch und Jürgen Jung.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 13. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

10.00 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr:„Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob