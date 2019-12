1.) Das Werkstattkino in der Fraunhofer Straße 9 zeigt den Film „Morgen sind wir frei“ von Hossein Pourseifi von 2019, inInhalt: Eine Chemikerin folgt ihrem Mann, einem in der DDR lebenden iranischen Dissidenten, in dessen Heimat. Eine Story auf dem Hintergrund der islamischen Revolution. Beginn 18.00 Uhr.

2.) Das K ulturzentrum Bellevue Di Monaco in der Müllerstraße 2 bis 6 bringt von Stefan Klein „Boko Haram. Terror und Trauma. Die entführten Mädchen von Chibok erzählen“. Zu Wort kommen in erster Linie die betroffenen Mädchen. Moderation Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat.

3.) Im EineWeltHaus in der Schwanthalerstr. 80 gibt es den Englischstammtisch: Charlie´s Table, für alle, die ihr Englisch aufmöbeln wollen. Beginning: 19. 00 Uhr.

4.) Vorlesen mit den Lesefüchsen ist angesagt: Für Kinder ab vier, Eintritt ist frei, keine Anmeldung, in der Stadtbibliothek Sendling, Albert Roßhaupter Straße 8, von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

5.) „Kulturcafé gleich Dialogcafé“ ist eine offene Gesprächsgruppe für Einheimische und Zuwanderer. Ort: Kulturhaus Milbertshofen, Curt- Mezger- Platz 1, Beginn 18.30 Uhr.

6.) Der Filmkanon: Schmalspurganoven ist eine Komödie von Woody Allen aus dem Jahr 2000, der Eintritt ist frei. Ort:Bürgersaal Fürstenried- Ost, Zürcher Straße 35, Zeit 19.30 Uhr .