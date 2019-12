Veranstaltungstipps für Freitag, den Dreizehnten

Veranstaltungshinweise Freitag 13.11.19

Um 19:00 Uhr tritt Jess Jochimsen im kleinen Theater Haar mit seinem Kabarett Programm „Vier Kerzen für ein Halleluja“ auf. Die Show ist eine Mischung aus Texten, Dias und Rock n Roll.

Im Bürgerhaus Putzbrunn tritt um 19:30 Wellküren mit dem Programm „Abendlandler“ auf. Die drei Singen gegen stumpfe Einfalt. Mit Spott und Gstanzln treffen sie jeden zeitgeistigen Blödsinn.

Unter dem Titel „Meine drei lyrischen Ichs“ wird die 23. Ausgabe der Reihe für neue Lyrik und Kunst gelesen von Barbara Juch, Walter Fabian Schnid und Slata Roschal. Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr.

Ebenfalls um 20:00 Uhr tritt im Milla Inside Golden auf und releasen ihre EP. Der Indie-Bluesrock-Folk der Band ist keineswegs grob sonder fein und zuweilen psychedelisch.

Außerdem tritt im Muffatwerk Ampere „The Young Gods“ auf. Das Konzert der drei beginnt um 20:00 Uhr. Mit dem Post-Industrial-Rock treffen sie den Impuls der jungen Leute.

Zu guter Letzt findet in den Kammerspielen die Allien Disko #4 statt. Ab 20:00 Uhr kann man elektronische Experimente zwischen Pop und Indie unter anderem mit The Notwist, Sons of Kemet und Maxi Pongratz genießen.