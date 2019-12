Hier das Wochenprogramm vom 16. – 20 Dezember 2019

MONTAG, 16. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Gleiche Ungleichheit – ungleiche Gleichheit. Eine Rede über ein zentrales Problem der Demokratie. Wie immer mit dem Philosophen Dr. Xaver Brenner.

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Heinz Schulze im Gespräch mit Monika Seiler über Lebensbedingungen Indigener in Kanada und den USA.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX. Neues aus Bayern und Interessantes aus aller Welt…

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 17. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Hier geht es weiter mit den Wiederentdeckungen ehemaliger Stars der Jazzgeschichte. Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert wieder Oldies but Goldies.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: Kulturelle Verschmelzungen oder Synkretismus? Der Gesang der Sybille und weitere Weihnachtsriten bzw. Riten der Wintersonnenwende

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Gäste im Studio: Rebecca Kilian-Mason, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates und Matthias Weinzierl, Mitglied des Vorstands. Themen: Die Arbeit des MFR und aktuelle Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Gleiche Ungleichheit – ungleiche Gleichheit. Eine Rede über ein zentrales Problem der Demokratie. Wie immer mit dem Philosophen Dr. Xaver Brenner.

05.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Heinz Schulze im Gespräch mit Monika Seiler über Lebensbedingungen Indigener in Kanada und den USA.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Gleiche Ungleichheit – ungleiche Gleichheit. Eine Rede über ein zentrales Problem der Demokratie. Wie immer mit dem Philosophen Dr. Xaver Brenner.

14.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Heinz Schulze im Gespräch mit Monika Seiler über Lebensbedingungen Indigener in Kanada und den USA.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 18. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Hier geht es weiter mit den Wiederentdeckungen ehemaliger Stars der Jazzgeschichte.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: Kulturelle Verschmelzungen oder Synkretismus? Der Gesang der Sybille und weitere Weihnachtsriten bzw. Riten der Wintersonnenwende

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Gäste im Studio: Rebecca Kilian-Mason, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates und Matthias Weinzierl, Mitglied des Vorstands. Themen: Die Arbeit des MFR und aktuelle Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Thema: Wiederentdeckungen ehemaliger Stars der Jazzgeschichte

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: Kulturelle Verschmelzungen oder Synkretismus? Der Gesang der Sybille und weitere Weihnachtsriten bzw. Riten der Wintersonnenwende

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Gäste im Studio: Rebecca Kilian-Mason, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates und Matthias Weinzierl, Mitglied des Vorstands. Themen: Die Arbeit des MFR und aktuelle Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 19. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Lesben-Geschichte(n) in München. Lesben der Autonomen Frauenbewegung in München berichten: Anita Heiliger, Sabine Holm und Polina Hilsenbeck. 1975 eröffnete in München der erste Frauenbuchladen der BRD und bald darauf das Frauenzentrum in der Gabelsbergerstr, ferner das erste Frauengesundheits-Selbsthilfezentrum, der erste Nationale Kongress der Autonomen Frauenbewegung in Deutschland und die legendäre Veranstaltung: „Frauenbeziehung – Frauenliebe“. Anschließend und parallel entwickelte sich eine weitere breite Palette von Frauen/Lesbenprojekten in München.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 20. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

20.00 Uhr: Musikalische Themensendung

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Lesben-Geschichte(n) in München. Lesben der Autonomen Frauenbewegung in München berichten: Anita Heiliger, Sabine Holm und Polina Hilsenbeck.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: Lesben-Geschichte(n) in München. Lesben der Autonomen Frauenbewegung in München berichten: Anita Heiliger, Sabine Holm und Polina Hilsenbeck.

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

20.00 Uhr: Musikalische Themensendung

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more