Noch bis 23. Dezember findet das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese statt. Das Nord Süd Forum hat seinen Stand wieder im Basarzelt aufgebaut. Am Wochenende öffnet der Stand bereits um 11.00 Uhr.

Hotspot Lesbos: Das Bellevue di Monaco in der Müllerstraße 2 veranstaltet einen Infoabend zur flüchtlingspolitischen Situation mit der Landtags-abgeordneten der Grünen, Gülseren Demirel, Jana Weidhaase vom Bayerischen Flüchtlingsrat), Sarah Pfau für Welcome to Europe/Lesbos und Stephan Dünnwald von Bellevue di Monaco.

Außerdem gibt es dort eine kostenlose Beratung für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sowie Vermittlung von Hilfsangeboten und für Fragen rund um Leben und Arbeiten. Im Bellevue di Monaco von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00 18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben.

Das Werkstattkino zeigt ab 22:15 Shorts Attac – Golden Shorts: Highlights vom Berliner interfilm Festival 2019.