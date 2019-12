Hier das Wochenprogramm vom 23. – 27. Dezember 2019

MONTAG, 23. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 1). Passend zur Weihnachtszeit und den Feiertagen spielen wir Lieder, die Getränke im Titel tragen. Mit dabei sind Peter Corneliu, Die Ärzte, Kevin Gilbert u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Werner Listl: Klimakiller Rüstung, Krieg und Militär

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: Konfliktrohstoffe

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Musik mit Klaus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

11.00 Uhr: Musiksendung Spezial

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Auftakt der Sendereihe „Sendung Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft“. Der Soziologe Dr. Fritz Böhle erklärt die 4. Phasen der Industriellen Revolutionen bis hin zu Industrie 4.0 und den Sinn der Arbeit.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir erinnern unter anderem an den kürzlich verstorbenen Lichtgestalter Ingo Maurer und interessieren uns für die Kulturgeschichte des Schuhs.

15.00 Uhr: Musiksendung Spezial

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 24. Dezember 2019 – Heiligabend:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Themensendung: Lieferkette

18.00 Uhr: Themensendung: Weltladen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 – 24.00 Uhr: „Rock around the christmas tree“ mit Blacky

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 1). Passend zur Weihnachtszeit und den Feiertagen spielen wir Lieder, die Getränke im Titel tragen. Mit dabei sind Peter Corneliu, Die Ärzte, Kevin Gilbert u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Werner Listl: Klimakiller Rüstung, Krieg und Militär

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: Konfliktrohstoffe

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 1). Passend zur Weihnachtszeit und den Feiertagen spielen wir Lieder, die Getränke im Titel tragen. Mit dabei sind Peter Corneliu, Die Ärzte, Kevin Gilbert u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Werner Listl: Klimakiller Rüstung, Krieg und Militär

10.00 Uhr: Musik mit Klaus

11.00 Uhr: Musik mit Klaus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: Konfliktrohstoffe

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 25. Dezember 2019 – 1. Weihnachtsfeiertag:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

18.00 Uhr: Themensendung: Europäische Umweltbewegungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Geburtsphänomene. Wenn etwas Neues in die Welt will oder tritt, so ist dies eine Geburt mit allen seinen Facetten. Einerseits ist dies ein Kraftakt und mit viel Schmerzen verbunden. Andererseits ist damit auch Freude und Hoffnung verbunden. So gesehen hat die Friday for Future-Bewegung mit ihrer Initiatorin Greta Thunberg so manches gemeinsam mit der Christus-Geburt oder der Bewegung für ein Bedingungsloses Grundeinkommen. Aber welche Bedeutung hat das Grundgefühl, das die jeweilige Motivation trägt; wie unterschiedlich wirken in diesem Prozess Angst, Wut oder Hoffnung?

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Themensendung: Lieferkette

03.00 Uhr: Themensendung: Weltladen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: „Rock around the christmas tree“ mit Blacky

07.00 Uhr: Themensendung: Weltladen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Themensendung: Lieferkette

10.00 Uhr: „Rock around the christmas tree“ mit Blacky

11.00 Uhr: „Rock around the christmas tree“ mit Blacky

12.00 Uhr: Themensendung: Weltladen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: „Rock around the christmas tree“ mit Blacky

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 26. Dezember 2019 – 2. Weihnachtsfeiertag:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio mit vielfältigen Themen rund um den Welt Aids Tag im Dezember

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

03.00 Uhr: Themensendung: Europäische Umweltbewegungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Geburtsphänomene. Wenn etwas Neues in die Welt will oder tritt, so ist dies eine Geburt mit allen seinen Facetten. Einerseits ist dies ein Kraftakt und mit viel Schmerzen verbunden. Andererseits ist damit auch Freude und Hoffnung verbunden. So gesehen hat die Friday for Future-Bewegung mit ihrer Initiatorin Greta Thunberg so manches gemeinsam mit der Christus-Geburt oder der Bewegung für ein Bedingungsloses Grundeinkommen. Aber welche Bedeutung hat das Grundgefühl, das die jeweilige Motivation trägt; wie unterschiedlich wirken in diesem Prozess Angst, Wut oder Hoffnung?

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: Themensendung: Europäische Umweltbewegungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: Themensendung: Europäische Umweltbewegungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen. Thema: Geburtsphänomene.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 27. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths

17.00 Uhr: Themensendung: Gedenktage

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Themensendung: Geschichte des EWH

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio mit vielfältigen Themen rund um den Welt Aids Tag im Dezember

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio mit vielfältigen Themen rund um den Welt Aids Tag im Dezember

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Themensendung: Geschichte des EWH

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde