Hier das Wochenprogramm vom 30. Dezember 2019 – 03. Januar 2020

MONTAG, 30. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 2). Passend zum Jahreswechsel und den Feiertagen spielen wir Lieder, die Getränke im Titel tragen. Mit dabei sind Herbert Grönemeyer, The Damned, Billy Talent u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thomas Fritz.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit Dr. Heringer

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths.

06.00 Uhr: Themensendung: Gedenktage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths.

09.00 Uhr: Themensendung: Gedenktage

10.00 Uhr: Themensendung: Die Geschichte des EineWeltHauses

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Gedenktage

14.00 Uhr: Themensendung: Die Geschichte des EineWeltHauses

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 31. Dezember 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder. Dietrich Kittner.

17.00 Uhr: Themensendung: Protest-Widerstand

18.00 Uhr: Spezialsendung über LORA München

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Märchen der Völker Nordens

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Fusion, oder so / Lärmministerium

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 2). Passend zum Jahreswechsel und den Feiertagen spielen wir Lieder, die Getränke im Titel tragen. Mit dabei sind Herbert Grönemeyer, The Damned, Billy Talent u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thomas Fritz.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit Dr. Heringer

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Getränke (Teil 2).

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thomas Fritz.

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit Dr. Heringer

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 01. Januar 2020



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der 21. Oktober 2019 war feministischer Radiotag bei vielen freien Radios. Radio Lora München war nicht dabei, dafür an dieser Stelle eine Stunde Rückblich auf 24 Stunden von Frauen aber nicht nur für Frauen gestaltetes Radio.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Literatur. An diesem Feiertag, machen wir einen kleinen Rundgang durch die Geschichte und die Literatur, wie sich der Begriff der Arbeit über die Jahrhunderte verändert hat und wie das Thema Arbeit und Erwerbsarbeit in der Literatur dargestellt wurde. Der Rundgang wird begleitet mit Lesungen von Sabine Heckmann.

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder. Dietrich Kittner.

02.00 Uhr: Themensendung: Protest-Widerstand

03.00 Uhr: Spezialsendung über LORA München

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Märchen der Völker Nordens

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: Spezialsendung über LORA München

08.00 Uhr: Politische Lieder. Dietrich Kittner.

09.00 Uhr: Themensendung: Protest-Widerstand

10.00 Uhr: Fusion, oder so / Lärmministerium

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Märchen der Völker Nordens

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 02. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ausstieg aus dem Tierversuch.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der 21. Oktober 2019 war feministischer Radiotag bei vielen freien Radios. Radio Lora München war nicht dabei, dafür an dieser Stelle eine Stunde Rückblich auf 24 Stunden von Frauen aber nicht nur für Frauen gestaltetes Radio.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Literatur. Wir machen einen kleinen Rundgang durch die Geschichte und die Literatur, wie sich der Begriff der Arbeit über die Jahrhunderte verändert hat und wie das Thema Arbeit und Erwerbsarbeit in der Literatur dargestellt wurde. Der Rundgang wird begleitet mit Lesungen von Sabine Heckmann.

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der 21. Oktober 2019 war feministischer Radiotag bei vielen freien Radios. Radio Lora München war nicht dabei, dafür an dieser Stelle eine Stunde Rückblich auf 24 Stunden von Frauen aber nicht nur für Frauen gestaltetes Radio.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Arbeitswelt in der Literatur. Wir machen einen kleinen Rundgang durch die Geschichte und die Literatur, wie sich der Begriff der Arbeit über die Jahrhunderte verändert hat und wie das Thema Arbeit und Erwerbsarbeit in der Literatur dargestellt wurde. Der Rundgang wird begleitet mit Lesungen von Sabine Heckmann.

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 03. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir fahren mit Ihnen nach Murnau ins Münterhaus und besuchen außerdem die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Ein Feature über Danny Beuerbach, den Vorlesefrisör.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ausstieg aus dem Tierversuch.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ausstieg aus dem Tierversuch.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir fahren mit Ihnen nach Murnau ins Münterhaus und besuchen außerdem die Ausstellung mit Arbeiten von Senga Nengudi im Lenbachhaus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Ein Feature über Danny Beuerbach, den Vorlesefrisör.

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove