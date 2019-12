Start der Sendereihe „Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?]“

Heute ist bei LORA eine neue Sendereihe gestartet. Ab jetzt immer jeden 1. und 3. Freitag um 17 Uhr auf UKW und in der Wiederholung auf DAB+ am darauffolgenden Montag um 6:00, 9:00 und 13 Uhr. Bei Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?] stellen wir uns der Arbeitswelt der Zukunft:

Digitalisierung verändert unser Leben. Privat und im Arbeitszusammenhang. Arbeit ist mehr als der eigene Arbeitsplatz. Arbeit ist auch der eigene Einsatz für andere Menschen, sei es über Pflege, Kindererziehung, Ehrenamt, Wertschätzung oder Politik. „Care ist für produktive Arbeit und das kapitalistische Wirtschaftssystem die Grundlage.

Vor allem ist Arbeit unweigerlich auch etwas aus dem der Mensch einen Sinn zieht und sich selbst mitunter darüber identifiziert. Aber ganz egal ob Job, Beruf oder Berufung, die Arbeits- und somit auch die Lebenswelt verändert sich, wie sie es auch in den letzten Jahrhunderten immer getan hat.

Jedoch hat sich das Tempo der Veränderung derart beschleunigt, dass innerhalb einer Generation mehrere radikale Techniksprünge stattfinden. Neue Berufsbilder entstehen, andere verschwinden ganz – mache erhalten nur einen neuen Namen. Die Arbeit wird sich in der Zukunft verändern.

Was bedeutet die Digitalisierung für die Beschäftigten? Welche Herausforderungen kommen auf sie zu? Muss alles technisch mögliche wirklich umgesetzt werden? Diese Gesichtspunkte und viele mehr wollen wir in unserer Sendereihe behandeln. Expert*innen und Betroffene werden zu Wort kommen.

Die Sendereihe wird in den nächsten Wochen auch unter einer eigenen Podcast-Website erreichbar sein. Den Link dazu wird dann natürlich auch hier zu finden sein. Gefördert wird „Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft [?]“ durch:

In der ersten Sendung der Sendereihe, die ab jetzt auch in LORA-Mediathek oder direkt über diesen Link nachhörbar ist, beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der vergangenen industriellen Revolutionen. Wie hat sich Arbeit verändert? Was wird die neue Arbeitswelt 4.0 für die Menschen bringen? Worauf muss geachtet werden, damit technologische Fortschritte auch bei den Menschen ankommt? Uns interessierte aber auch, wie sich wichtig Arbeit überhaupt für die Menschen ist. Wir konnten den Arbeitssoziologen Prof. Dr. Fritz Böhle gewinnen mit uns diese Themen näher zu beleuchten.