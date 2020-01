Veranstaltungstipps für Freitag den 03.01.2020

Ab 18:00 Uhr tragen etablierte Autor- und Potry Slammer_innen sowie Newcomer und Singer/Songwriter selbst geschriebene Sprachkunstwerke vor. Die Veranstaltung findet unter dem Titel „Vorhang auf! Die Hugendubel Lesebühne“ in der Hugendubel Filiale am Stachus statt.

Im Münchner Volkstheater findet um 20:00 Uhr der „Best of Poetry Slam 4“ statt. An dem Wettbewerb nehmen unter anderem Volker Strübing, Julian Heun, Mona Harry und Sven Kamin teil. Die Texte werden veredelt durch Musik der Münchner Klavierkabarettistin Christin Henkel.

Außerdem findet im Giesinger Bahnhof um 20:00 das spontane Improvisationstheater „Los, Paul!“ statt.

Des Weiterenemfehlen wir um 20:00 Uhr im Muffatwerk das Muffat Winterfest 2020. Mit dabei sind dieses Jahr Provinz, The Charles, The King Of Cons, Telquist, Sweet Lemon und Juicy-proof.

Um 20:30 tritt Nagl Musi im Frauenhofer Theater auf. Mit seinem Programm „Rauhnacht“ präsentiert er gruselige Volksmusik voller Humor.

Sie waren schon lange nicht mehr im Kino? Dann könnten sie sich morgen vielleicht um 22:15 Querencia – Heimkehren ansehen. Das Drama handelt von einem brasilianischen Cowboy, der nach einem brutalen Überfall auf seine Farm in Depressionen verfällt.