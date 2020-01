Hier das Wochenprogramm vom 13. – 17. Januar 2020

MONTAG, 13. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: ein Vortrag von Werner Ruegemer aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum. Thema: Chinas Wirtschaftspolitik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Jugend braucht FreiRaum. Nachverdichtung, Stadtwachstum, Wohnungsbau: Raum ist knapp in München, Konkurrenz um Flächen gehört zum Alltag. Aber nicht nur zum Wohnen und Arbeiten braucht es Raum. Auch „Jugend braucht FreiRaum – München/Stadt mit gestalten!“ – unter diesem Titel fand im Herbst 2018 eine Podiumsdiskussion im Münchner Stadtmuseum statt. Nach einem Impulsvortrag von Prof. Ulrich Deinet, Hochschule Düsseldorf, diskutierten Judith Greil, stellvertr. Vorsitzende Kreisjugendring München-Stadt, Jan Weber-Ebnet, Architektur und Schule e.V., Stadträtin Beatrix Burkhardt, Leitung Spielraumkommission, Benedict Lang, Münchner Haus der Schülerinnen und Schüler, Mona Madfai und Minh Tran, Young City Movement. Wir senden Ausschnitte aus der Diskussion.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: ein Vortrag von Jeremy Scahill – über sein Buch: Dirty Wars

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Marie-Sophie Michel stellt die neue Schreibgruppe „Schneekirschen“ vor

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Marie-Sophie Michel stellt die neue Schreibgruppe „Schneekirschen“ vor

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 14. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: ein Vortrag von Werner Ruegemer aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum. Thema: Chinas Wirtschaftspolitik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Jugend braucht FreiRaum.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: ein Vortrag von Jeremy Scahill – über sein Buch: Dirty Wars

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: ein Vortrag von Werner Ruegemer aus dem Anton-Fingerle Bildungszentrum. Thema: Chinas Wirtschaftspolitik

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Jugend braucht FreiRaum.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: ein Vortrag von Jeremy Scahill – über sein Buch: Dirty Wars

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 15. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Ernährung/Lebensmittel (Tafel, Eigenversorgung, Hartz IV-Bedarfsunterversorgung). Rufen sie an und diskutieren sie mit. Studiotelefon 089-48952305

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sabine Gast und Peter Erlenwein. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 16. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Ernährung/Lebensmittel (Tafel, Eigenversorgung, Hartz IV-Bedarfsunterversorgung).

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sabine Gast und Peter Erlenwein

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Ernährung/Lebensmittel (Tafel, Eigenversorgung, Hartz IV-Bedarfsunterversorgung).

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sabine Gast und Peter Erlenwein

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 17. Januar 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Münchner Lenbachhaus hat das Malerische in der Kunst genauer unter die Lupe genommen. Was wird wann, warum und wie auf die Leinwand gebracht? Wir verraten es Ihnen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Münchner Lenbachhaus hat das Malerische in der Kunst genauer unter die Lupe genommen. Was wird wann, warum und wie auf die Leinwand gebracht? Wir verraten es Ihnen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more