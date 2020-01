Dienstag, 07. Januar 2020 um 16:00 Uhr

Wie immer zum Jahreswechsel feiert das Radio Lora-Jazzmuseum alle jene Musiker die im letzten Jahre, also 2019 einhundert Jahre alt geworden wären. Zum Beispiel Erwin Lehn, der aus einer Radio-Tanzmusikkappelle eine der besten europäischen Bigbands baute. Oder Nat King Cole, den singenden Jazzpianisten, oder Anita O’Day die Sängerin, die sich selbst als “one of the boys” bezeichnete.

Eine feine Geburstagsstunde mit ausgewählten Ton-Gemälden.

Moderation: Bob

Nachhören der Sendung über DAB+ und Livestream Mitwoch 08.01.20 um 1:00 und 8:00 Uhr.