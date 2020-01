Dienstanweisung – Bayerische Lehrer*innen sollen wegen Fehlplanung mehr arbeiten

Viele von uns werden in regelmäßigen Zeitabständen durch Meldungen von Unterrichtsausfällen an bayerischen Schulen aufgerüttelt. Um diesen Meldungen entgegen zu wirken hat das bayerische Kultusministerium einen Maßnahmenkatalog aufgestellt, der in erster Linie Lehrkräfte an Grund-, Förder-, Mittel- und berufliche Schulen betrifft.

Über die Auswirkungen dieser Maßnahmen an den Schulen sprach Radio Lora mit Walpurga Krefting, amtierende Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Lehrerverbände ABL, in diesem Interview werden auch Alternativen zu dem Vorgehen des Kultusministeriums aufgezeigt. Als erstes wollten wir von ihr wissen, welche Maßnahmen vorgesehen sind.