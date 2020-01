Veranstaltungstipps für den Freitag

Veranstaltungstipps

In der Pasinger fabrik freut man sich um 19 Uhr auf Jochen König – und die Lesung des Bloggers aus „Männer und Feminismus“, passend zur dortigen Ausstellung „Yes, we Ken“ , mit Barbiepuppen und Geschlechterrollen im Mittelpunkt.

Eine tragikomische Welt der Klima-Postapokalypse beschreibt das Theaterstück Antarctica – Ein Stück Welt, dass Sie sich ab halb acht in der Mohr-Villa anschauen können.

Electropop meets Trash und Falsett – bei Bird Berlin, in concert ab halb acht im SUB in der Müllerstrasse.

Das kanadische Rolston String Quartett interprtiert in der Allerheiligen-Hofkirche ab 20 Uhr Kammermusik von Mendelssohn, Beethoven und Schulhoff.

Kid The Child – eine hoffnungsvolle junge Münchner Popband stellt sich ab 20 Uhr im Milla vor.

Zur selben zeit kann man sich auch die dadaistisch gefärbte Record-Release-Show von Rainer von Vielen im Ampere geben.

Oder die Lesung des diesmal nicht singenden oder rockenden Thees Uhlmann in der Muffathalle.

Gute Unterhaltung!