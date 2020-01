Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps 18.1 bis 20.1.2020

Samstag

Um 12:00 Uhr können Sie sich in der Kammer 2 der Kammerspiele den Virtual-Realiy-Film „Collisions“ im Originalton anschauen. Es geht um die biografische Kollision zwischen traditioneller Weltanschauung der Aborigines und der westlichen Militärtechnologie in der westaustralischen Wüste.

Genau wie der letzte Film wird auch der nächste im Rahmen von „Friendly Confrontations“ gezeigt. Er heißt „Lionhearted – Aus der Deckung“ und ist anschliessend in der Kammer 2 um 14:00 Uhr zu sehen. Der Film zeigt die Geschichte eines Münchner Boxtrainers und seiner Schützlinge, die meist aus schwierigen Verhältnissen kommen.

Im Stragula findet um 20:00 Uhr der Poetry Slam „Kiezmeisterschaft“ statt. Es kommen diverse Slampoeten und die Listen sind offen. Mit einem Text der weniger als fünf Minuten umfasst, kann sich jeder einschreiben.

Im Unter Deck treten morgen „Neoangin & Nova Huta“ um 20:00 Uhr auf. Zum i20 jährigen Club 2-Jubiläum präsentieren sie ihr exquisites und experimentelles Indie-Bouquet.

Um 21:00 Uhr tritt im Cord Club Cory Wells gemeinsam mit seinen Gästen Lizzy Farall und Luke Rainsford auf. Der US-Singer/Songwriter wurde mit seiner Band „Three Dog Night“ international bekannt.

Sonntag

Sie waren schon lange nicht mehr im Kabarett? Dann kommen sie doch zu „Kabarest München“ am Sonntag um 12:00 ins Wirtshaus zum Isartal. Es erwartet sie grantig-komisches Musikkabarett mit Lisa Grundhuber, Gretel Rost und Martin Grundhuber.

In der Kultur-Etage Messestadt können alle Theaterfans um 16:00 Uhr Lysistrata 50 anschauen. Die Frauenpower-Trash-Komödie setzt sich kritisch mit Gleichstellung, Frauenquote, Krieg und Männlichkeit auseinander.

Um 17:00 Uhr findet im Kurparkschlösschen Herrsching eine Lesung mit Gespräch von Dr. Friedrike Hellerer statt. Die Herrschinger Archivarin ließt aus dem Buch „Die NSDAP im Landkreis Starnberg. Von den Anfängen bis zur Konsolidierung der Macht 1919 – 1939“.

Soviet Soviet treten mit ihrem Post-Punk und Independentrock um 20:00 Uhr im Milla auf.

Um 21:00 Uhr hat sich im Jazzclub Unterfahrt Jaimie Branch angesagt. Mit fast rotziger Attitüde spielt die Trompeterin aufwühlende Musik und macht darüber hinaus Lärm der besonders subtilen Sorte. Ein heisser Jazztipp!

Montag

Wenn sie sich am Wochenende nicht entspannen konnten, dann ist es am Montag vielleicht Zeit für einen Kinofilm. In der Akademie der schönen Künste wird um 19:00 Uhr der Dokumentarfilm von Peter Hamm „Der ich unter Menschen nicht leben kann. Auf der Suche nach Ingeborg Bachmann“ gezeigt. Der im letzten Jahr verstorbenen Lyriker und Schriftsteller, porträtiert einfühlsam die österreichische Schriftstellerin. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit Michael Krüger und Bernhard Sinkel.

Ebenfalls um 19:00 Uhr findet im Gasteig ein Podiumsgespräch mit Dr. Franka Maubach, Markus Meckel, Dr. Wolfgang Niess und Korbinian Frezel zum Theme „Ringen um die Demokratie – Das 20. Jahrhundert in Deutschland“, in der Black Box statt.

Wer mehr Lust auf ein Konzert hat, der kann um 20:00 Uhr ins Milla kommen und sich Lower Dens geben und seinen von den 80er Jahren inspirierten Electropop, mit systemkritischen, antikapitalistischen Texten on top.

Außerdem tritt im Ruffini um 20:00 Uhr der Singer und Songwirter Philipp Bradatsch auf. Mehrdeutige Americana-Songs voller Seele hat er im Gepäck.

Des weiteren freut man sich um 20:30 Uhr im Unter Deck auf die Band The Chap mit Experimentellem Kraut-Pop aus Nord-London auf.

Gute Unterhaltung!