Im Museum für fünf Kontinente in der Maximilianstraße 42 wird der Film „Verkaufte Götter- Getauscht- geraubt, gerettet“ gezeigt. Danach Filmgespräch und Diskussion mit Peter Heller. Beginn 19.00 Uhr.

Einen öffentlichen Rundgang durch seine Räume zeigt das NS – Dokumentationszentrum am Max- Mannheimer – Platz 1. Titel dieses Events: „Tell me about yesterday tomorrow“. Die Teilnahme ist kostenfrei.Wann? 17.30Uhr.

Um das Leben im Klimawandel geht es in dem Vortrag von Jörg Phil Friedrich, Alte Utting, in der Lagerhausstraße 15, ab 20.00 Uhr.

Die Stadtteilbibliothek in Sendling in der Albert- Rosshaupter- Straße 8 bietet offen und kostenlos für alle und ohne Vorabmeldung das sogenannte „Sprachcafé Deutsch“ an. Für eine Stunde, von 17.00 bis 18.00 Uhr.

Auch in der Stadtbibliothek Sendling in der Albert – Rosshaupterstraße 8 werden die Lesefüchse wieder aktiv, für Kinder ab vier Jahren, eine Stunde lang, von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Das Dialogcafé in der Mohr- Villa Freimann verspricht: „Wer kommt, mit dem wird geredet.“ Wo? In der Situlistraße 75. Wann? 18.00 bis 19.00 Uhr.

Über den Libanon wird im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 berichtet, als einem Land im Spannungsfeld von Bürgerkrieg, Flucht und Vertreibung, und zwar von Clemens Ronnefeldt, mit anschließender Diskussion. Beginn 19.30, im Raum 211/212.

Der Philosophische Gesprächskreis in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1 B lässt fragen „Zukunft- worauf hoffen wir?“ Die Diskussion wird moderiert von einem namentlich nicht genannten Philosophen, Beginn 19.30 Uhr.