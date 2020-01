AutorInnen: Mike Grosse-Hering

Beitragsart: Gebauter Beitrag

Redaktionsbereich: Arbeitswelt, Wirtschaft/Soziales

Serie: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft?

Die vor einigen Jahren erwartete ‘crowdworking Welle’ ist in Deutschland nicht angekommen. Aktuell setzen IT Firmen auf die ‘agile Softwareentwicklung’. Was bedeutet das für die ArbeitnehmerInnen? Und, wie wirkt sich die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) aus?

Sendung Nachhören: