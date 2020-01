Hier das Wochenprogramm vom 27. – 31. Januar 2020

MONTAG, 27. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Zahlen Teil 1. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Chicago, The Rasmus, die Red Hot Chili Peppers, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Paul Kleiser stellt sein neues Buch vor.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international. Thema: Das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014. Ein Augenzeuge erinnerte sich fünf Jahre danach.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. PRESSEKONFERENZ 2019. Jahresrückblick mit Arnulf Rating im Lustspielhaus.

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: PRESSEKONFERENZ 2019. Jahresrückblick mit Arnulf Rating im Lustspielhaus.

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde München. Themen: Kletterhalle Dachau und wann es wirklich damit los geht; Was an E-Sport fasziniert; Eine neue Fachgruppe der NF Bayern: die Stärkenberatung; „Runder Tisch der Reparatur“ und seine Forderungen an die Politik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Theme: 75. Jahrestag der „Befreiung“ des KZ Auschwitz. Studiogast polnischer Konsul (Michal Madaj). Plus: Bericht vom Konzert des Weihnachtsorchesters (WOSP)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Zahlen Teil 1. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Chicago, The Rasmus, die Red Hot Chili Peppers, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Paul Kleiser stellt sein neues Buch vor.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international. Thema: Das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014. Ein Augenzeuge erinnerte sich fünf Jahre danach.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Zahlen Teil 1. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Chicago, The Rasmus, die Red Hot Chili Peppers, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Paul Kleiser stellt sein neues Buch vor.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international. Thema: Das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014. Ein Augenzeuge erinnerte sich fünf Jahre danach.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Zahlen Teil 2. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Eddie Money, Prince, The Walker Brothers, u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler). Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde München. Themen: Kletterhalle Dachau und wann es wirklich damit los geht; Was an E-Sport fasziniert; Eine neue Fachgruppe der NF Bayern: die Stärkenberatung; „Runder Tisch der Reparatur“ und seine Forderungen an die Politik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Theme: 75. Jahrestag der „Befreiung“ des KZ Auschwitz. Studiogast polnischer Konsul (Michal Madaj). Plus: Bericht vom Konzert des Weihnachtsorchesters (WOSP)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde München. Themen: Kletterhalle Dachau und wann es wirklich damit los geht; Was an E-Sport fasziniert; Eine neue Fachgruppe der NF Bayern: die Stärkenberatung; „Runder Tisch der Reparatur“ und seine Forderungen an die Politik

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Theme: 75. Jahrestag der „Befreiung“ des KZ Auschwitz. Studiogast polnischer Konsul (Michal Madaj). Plus: Bericht vom Konzert des Weihnachtsorchesters (WOSP)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik: In der Filmmusiksendung geht es um Filme mit antifaschistischen Sujets.

17.00 Uhr: Spektrum – deep dive divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag … fff

20.00 Uhr: Leib & Seele – Psychische Gesundheit

21.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Befreiung aus der Unterdrückung – Gedanken aus den Bereichen Theologie, Pädagogik und Theater der 1960er Jahre in Brasilien.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Zahlen Teil 2. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Eddie Money, Prince, The Walker Brothers, u.v.m.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites. Zahlen Teil 2. Wir spielen Lieder, die Zahlen im Titel tragen. Mit dabei sind Eddie Money, Prince, The Walker Brothers, u.v.m.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler). Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 31. Januar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di – Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Kultur kooperativer Verhandlungen. Sie lassen sich nach Regeln der Spieltheorie analysieren und beeinflussen. Außerdem wirft die Münchner Biennale, das Festival für neues Musiktheater, ihre Schatten voraus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon. Thema: Kirchenasyl in München – Krimi im München der 1920er Jahre – Familienroman zu einem Münchner Kaufhaus – zu diesen Themen werden drei Bücher verlost.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik: In der Filmmusiksendung geht es um Filme mit antifaschistischen Sujets.

02.00 Uhr: Spektrum – deep dive divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag … fff

05.00 Uhr: Leib & Seele – Psychische Gesundheit

06.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Befreiung aus der Unterdrückung – Gedanken aus den Bereichen Theologie, Pädagogik und Theater der 1960er Jahre in Brasilien.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik: In der Filmmusiksendung geht es um Filme mit antifaschistischen Sujets.

09.00 Uhr: Spektrum – deep dive divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag … fff

14.00 Uhr: Leib & Seele – Psychische Gesundheit

15.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Befreiung aus der Unterdrückung – Gedanken aus den Bereichen Theologie, Pädagogik und Theater der 1960er Jahre in Brasilien.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Kultur kooperativer Verhandlungen. Sie lassen sich nach Regeln der Spieltheorie analysieren und beeinflussen. Außerdem wirft die Münchner Biennale, das Festival für neues Musiktheater, ihre Schatten voraus.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Das Graphophon. Thema: Kirchenasyl in München – Krimi im München der 1920er Jahre – Familienroman zu einem Münchner Kaufhaus – zu diesen Themen werden drei Bücher verlost.

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik