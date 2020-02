AutorInnen: Theo Strottner, NaturFreunde München

Produktionsdatum: 29.01.2020

Was ist der „Runde Tisch der Reparatur“, wer sitzt an diesem runden Tisch, welche Forderungen richtet er an die Politik.

Skript

Der Runde Tisch der Reparatur ist ein Zusammenschluß von kleinen und mittelständischen Reparaturbetrieben, Umweltverbänden, Reparatur-Initiativen und anderen, die die Bedeutung und Förderung der Reparatur gegenüber der Politik durchsetzen wollen.

Hier die Sendung nachhören:

Hier können Sie die Sendung „Der Runde Tisch der Reparatur“ downloaden.

