MONTAG, 03. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und vielen folkigen, rockigen bis jazzigen Neuheiten. Wir blicken auf interessante Veranstaltungen, aber auch einen runden Geburtstag gibt`s zu feiern und dazu hören wir Musik vom Söllner Hanse, FSK, Anthony Braxton, Israel Varela und vielen anderen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: ver.di – Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: ver.di – Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Kultur kooperativer Verhandlungen. Sie lassen sich nach Regeln der Spieltheorie analysieren und beeinflussen. Außerdem wirft die Münchner Biennale, das Festival für neues Musiktheater, ihre Schatten voraus.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Kirchenasyl in München – Krimi im München der 1920er Jahre – Familienroman zu einem Münchner Kaufhaus

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di – Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Kultur kooperativer Verhandlungen. Sie lassen sich nach Regeln der Spieltheorie analysieren und beeinflussen. Außerdem wirft die Münchner Biennale, das Festival für neues Musiktheater, ihre Schatten voraus.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Kirchenasyl in München – Krimi im München der 1920er Jahre – Familienroman zu einem Münchner Kaufhaus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 04. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum. Ist Swing Tanzmusik – und ist das etwas Schlechtes? Wir erklären, dass Jazz die Musik für Leib und Seele ist – Musik die man spüren kann. Im ganzen Körper.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema u.a. ein Rückblick auf die Gedenkveranstaltung am Jahrestag des Attentats auf Charlie Hebdo. Damit möchte der bfg München an die Opfer des Attentats auf die Satirezeitschrift am 7. Januar 2015 in Paris erinnern, bei dem neun Mitarbeiter der Zeitschrift und ein Personenschützer ermordet wurden. Bei der Veranstaltung dabei: die Kabarettisten HG Butzko und Holger Paetz sowie der Cartoonist Michael Heininger.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Raubkunst aus Afrika. Und: 10 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und vielen folkigen, rockigen bis jazzigen Neuheiten. Wir blicken auf interessante Veranstaltungen, aber auch einen runden Geburtstag gibt`s zu feiern und dazu hören wir Musik vom Söllner Hanse, FSK, Anthony Braxton, Israel Varela und vielen anderen.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 05. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Uns reichts“, ein Gespräch über die Auswirkungen des Maßnahmenkataloges zur Beseitigung des drohenden Lehrermangels an den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen mit einigen der betroffenen Lehrer*innen. Mit dabei auch Bernhard Baudler von der GEW.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: häusliche Pflege. In der Sendung werden neben den emotionalen Belangen, die gesetzlichen Möglichkeiten analysiert, die wir als pflegende Angehörige nutzen können, wenn wir in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind. Studiogäste: Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Martina Helbing von Power M Beruf und Pflege

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths und und Laurin Hahn von sonomortors: O Solar mio. Klimafreundlich Autofahren – Würde Ihnen ein Solarauto gefallen? Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum. Ist Swing Tanzmusik – und ist das etwas Schlechtes? Wir erklären, dass Jazz die Musik für Leib und Seele ist – Musik die man spüren kann. Im ganzen Körper.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema u.a. ein Rückblick auf die Gedenkveranstaltung am Jahrestag des Attentats auf Charlie Hebdo.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Raubkunst aus Afrika. Und: 10 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in – Das Radio Lora Jazzmuseum. Ist Swing Tanzmusik – und ist das etwas Schlechtes? Wir erklären, dass Jazz die Musik für Leib und Seele ist – Musik die man spüren kann. Im ganzen Körper.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema u.a. ein Rückblick auf die Gedenkveranstaltung am Jahrestag des Attentats auf Charlie Hebdo.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat. Thema: Raubkunst aus Afrika. Und: 10 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 06. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Uns reichts“, ein Gespräch über die Auswirkungen des Maßnahmenkataloges zur Beseitigung des drohenden Lehrermangels an den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen mit einigen der betroffenen Lehrer*innen. Mit dabei auch Bernhard Baudler von der GEW.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: häusliche Pflege. In der Sendung werden neben den emotionalen Belangen, die gesetzlichen Möglichkeiten analysiert, die wir als pflegende Angehörige nutzen können, wenn wir in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind. Studiogäste: Anna Bauer, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Martina Helbing von Power M Beruf und Pflege

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths und und Laurin Hahn von sonomortors: O Solar mio. Klimafreundlich Autofahren – Würde Ihnen ein Solarauto gefallen?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: „Uns reichts“, ein Gespräch über die Auswirkungen des Maßnahmenkataloges zur Beseitigung des drohenden Lehrermangels an den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen mit einigen der betroffenen Lehrer*innen.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema:häusliche Pflege.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Renate Anraths und und Laurin Hahn von sonomortors: O Solar mio. Klimafreundlich Autofahren – Würde Ihnen ein Solarauto gefallen?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 07. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni. In dieser Folge erzählen eine Linguistin, die Deutschkurse für Ausländer gibt, eine Ärztin, die in der medizinischen Forschung arbeitet und ein Honorarprofessor über deren Arbeitsbedingungungen an der Uni.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur. Hörfußballspiel „WuppertalMünchen1972“

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur. Hörfußballspiel „WuppertalMünchen1972“

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove