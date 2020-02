Nachhören: Häusliche Pflege – Arbeitswelt im Wandel

Wir schauen uns die gesetzlichen Möglichkeiten an, wie man Beruf und Pflegearbeit miteinander vereinbaren kann.

Seit 2008 (zuletzt geändert 2015) gibt es das Pflegezeitgesetz. Dieses Gesetz ermöglicht abhängig Beschäftigten, Freistellungen von der Arbeitsleistung zu bekommen, um nahe Angehörige zu pflegen. Dies ist ein dringend nötiges Gesetz, denn über 1,7 Millionen Pflegebedürftige werden in Deutschland alleine durch nahe Angehörige gepflegt. Doch wie hilfreich ist dieses Gesetz? Wie kann man die Freistellungszeit ohne Bezahlung überbrücken? Und wie kann man mit den emotionalen Belastungen umgehen?

Dies alles hinterfragen wir in dieser Sendung.

Studiogäste (Foto): Martina Helbing (links), power_m Beruf & Pflege

Anna Bauer (rechts), Fachanwältin für Arbeitsrecht



Produktionsdatum: 05.02.2020 Redakteurin: Karin Bergs Sendung nachhören:





Alle älteren Sendungen von Arbeitswelt im Wandel stehen hier zum Nachhören .