Unsere Veranstaltungstipps für den Samstag

In der Europäischen Janusz Korczak Akademie findet die lange Nacht der jüdischen Musik statt, ab 19.30 Uhr. Mehr Informationen finden Sie unter ejka.org.

Für Freunde der Indie-Romantik wird der Singer-Songwriter Kevin Devine ein Konzert geben ab 20 Uhr im Heppel & Ettlich.

Sigi Zimmerschied geht ab 20 Uhr im Kubiz auf die Bühne. Titel seines Programms: „ Heil. Vom Koma zum Amok“: Bittersüßes Rollenkabarett.

Im Alten Kino Ebersberg läuft ab 20.30 Uhr der Film „Frau Stern“, in dem eine Holocaust-Überlebende an ihrem 90. Geburtstag selbstbestimmt sterben will. Am Ende findet sie zur Freude am Leben zurück.

Ab 21 Uhr geht im Milla die Punkband Pisse auf der Bühne an den Start. Kultverdacht!

Unsere Veranstaltungstipps für den Sonntag

Ab 11 Uhr wird im ÖBZ ein Dokumentarfilm gezeigt über nachhaltige Visionen, die das Gut- und Weiterleben von Mensch und Natur ermöglichen.

Ab 15.45 Uhr empfehlen wir im Werkstattkino „Das Kongo Tribunal“, eine fertig spannende Dokumentation über den 20 Jahre dauernden Kongo-Krieg und seine katastrophalen Auswirkungen.

Dann wird die französische Indie-Band „Alcest“ mit den Special Guests „Birds in Row“ und Kaelan Mikla ein Konzert im Technikum geben ab 20 Uhr.

Ab 20 Uhr werden die Belgier „Balthazar“ im Backstage Werk mit großen Spannungsbögen in ihrem Indierock auf die Bühne gehen, mit Eefje De Visse als Support.

Unser Literaturtipp führt ab 20.00 Uhr ins Substanz, wo nach 24 Jahren Poetry Slam eine Geburtstagsshow stattfindet. Früh kommen, wird echt voll!

Unsere Veranstaltungstipps für den Montag

Der Film „Die zwei Päpste“, ein Drama über Kardinal Bergoglio und Papst Benedikt, wird im Augustinum Nord ab 19 Uhr gezeigt.

Ab 20 Uhr empfehlen wir im Werkstattkino „Congo Calling“, einen spannenden Einblick in den Alltag dreier Europäer, die im Kongo Hilfe leisten wollten.

In der Alten Kongresshalle werden City und Colour ab 20 Uhr auf der Bühne stehen und ein Konzert geben zwischen Indierock und Soul.

Mikal Cronin, Singer-Songwriter aus Kalifornien, gibt mit Special Guest: Shannon Lay, ein Konzert ab 20 Uhr im Milla.

Ab 20.30 Uhr werden die „AmbioSonics“ Elektronische Session-Musik von Ambient bis Dancefloor in der Glockenbachwerkstatt spielen. Der Eintritt ist frei!

Wir wünschen viel Vergnügen!