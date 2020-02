Hier das Wochenprogramm vom 10. – 14. Februar 2020

MONTAG, 10. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap und Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Bericht vom Münchner Friedens-Kongress im DGB Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Wohin entwickelt sich München? Im Gespräch zwischen Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Moderatorin Ursula Ammermann geht es um Zukunftsfragen unserer Stadt: Vor welchen Herausforderungen steht die Stadtentwicklung angesichts der spürbaren Folgen des Klimawandels in einer sich weiter verdichtenden und wachsenden Stadt? Wir werden sprechen über Siedlungsschwerpunkte, Nachverdichtung, den Zielkonflikt zwischen Grünflächen- und Wohnraumbedarf, den Umgang mit dem Stadtverkehr und die Entwicklung klimaresilienter Quartiere.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. 2. Teil des Vortrags von Nader Hashemi: The slide to War with Iran

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

04.00 Uhr: Time for Jazz – A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit, 4. Sendung. Thema: prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit, 4. Sendung. Thema: prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni

10.00 Uhr: Hörfußballspiel „WuppertalMünchen1972“

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit, 4. Sendung. Thema: prekäre Arbeitsverhältnisse an der Uni

14.00 Uhr: Hörfußballspiel „WuppertalMünchen1972“

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 11. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Digitaler Overkill? – Wie mit dem steigenden Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen umgehen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: Rap und Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Bericht vom Münchner Friedens-Kongress im DGB Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Wohin entwickelt sich München? Im Gespräch zwischen Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Moderatorin Ursula Ammermann geht es um Zukunftsfragen unserer Stadt.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. 2. Teil des Vortrags von Nader Hashemi: The slide to War with Iran

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap und Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Bericht vom Münchner Friedens-Kongress im DGB Haus

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Wohin entwickelt sich München? Im Gespräch zwischen Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk und Moderatorin Ursula Ammermann geht es um Zukunftsfragen unserer Stadt.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. 2. Teil des Vortrags von Nader Hashemi: The slide to War with Iran

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 12. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Kommunalwahl – Was fordern die Parteien für Frauen in München. Studiogäste sind: Anja Berger (Grüne), Marina Dietweger (Linke) und Simone Burger (SPD).

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch zu Bezirksausschuss und Kommunalwahlkampf in München Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Digitaler Overkill? – Wie mit dem steigenden Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen umgehen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Digitaler Overkill? – Wie mit dem steigenden Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen umgehen.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 13. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Kommunalwahl – Was fordern die Parteien für Frauen in München. Studiogäste sind: Anja Berger (Grüne), Marina Dietweger (Linke) und Simone Burger (SPD).

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch zu Bezirksausschuss und Kommunalwahlkampf in München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Thema: Kommunalwahl – Was fordern die Parteien für Frauen in München. Studiogäste sind: Anja Berger (Grüne), Marina Dietweger (Linke) und Simone Burger (SPD).

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Lesch zu Bezirksausschuss und Kommunalwahlkampf in München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 14. Februar 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Sendung aus der Reihe: „Lebensläufe“. Titel: „Cate“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO

10.00 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr:„Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob