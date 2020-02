Die volle und die leere Welt: Fabian Scheidler stellt in seinem seinen Essay-Band „Die volle und die leere Welt“ vor. In seinen Texten befasst er sich mit Entfremdung und Entwurzelung in einer Wirtschaftsordnung, die inzwischen die Zukunft des Lebens auf der Erde bedroht. In der Februarausstellung zeigt das Eine-Welt-Haus in der gleichnamigen Ausstellung Bilder des Autors.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Das Werkstattkino zeigt „CONGO CALLING“, einen Dokumentationsfilm über drei persönliche Perspektiven auf das Zusammenleben und Zusammen-arbeiten zwischen Europa und Afrika – und die Frage: Wie hilfreich ist die Hilfe des Westens? Beginn ist um 20.00 Uhr.