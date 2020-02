Freitagstipps Veranstaltungen

Veranstaltungstipps für Freitag

Beim Soziologie-Talk in der Evangelischen Stadtakademie geht es ab 7 um die Demokratisierung der Demokratie, unter Anderen mit Prof. Lessenich auf dem Podium.

Das Gedenkkonzert für die Weiße Rose im Herkulessaal mit Mozarts D-Moll-Requiem, Bruckners D-Moll-Sinfonie Null“ und einem Werk von Eric Whitakers beginnt um 20 Uhr im Herkulessaal

Bei der Garagerock-Clubtour 2020 ab 8 in der Glockenbachwerkstatt auf der Bühne: Up for it!, Supermarkt 2000 und Behind The Fence.

Indie aus Wien gibt’s ab 8 im Milla, wobei Oehl als Mix aus Tocotronic und tame Impala beschrieben wird – von Meister Casper…

In der Unterfahrt gibt es mit dem Fred Nardin Trio einen klassischen Piano-Jazz-Dfreier aus Frankreich zu bewundern, ab halb 9.

Punkrock mit Skaanleihen aus der Schweiz wird im Folks Club ab 9 erwartet, wenn die Lombego Surfers die Bühne entern.

Gute Unterhaltung!