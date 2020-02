Kommentar zu Hanauer Morden

AutorInnen: Andrasch Neunert

Beitragsart: Kommentar

Kontakt: andraschn(at)web.de

Radio: Lora München, im www

Produktionsdatum: 21.02.2020



Beileidsbekundungen, Solidaritärserklärungen, alle sind sie nur allzu berechtigt nach den Terrormorden in Hanau.

Unserem Kollegen Andrasch Neunert überfiel bei der Lektüre vieler dieser Artikel das ungute Gefühl einer Routine des Beileids – er wollte das Geschehen kommentieren, dabei aber die übliche Perspektive der Betroffenheitsäußerung verlassen. Er schrieb einen Kommentar, in dem er sich auch direkt an diejenigen wandte, die angesichts der Morde eher mehr oder weniger klammheimliche Freude oder zumindestens Verständnis empfanden.

Hier also sein Kommentar zu dem, was uns alle so fassungslos machte und macht…

Beitrag Downloaden unter diesem Link