(Auch) für Kinder ab 5 Jahren wird im Theater am Gärtnerplatz um 10:30 „Der Karneval der Tiere“ gespielt, auch wenn der Fasching schon vorbei ist.

Naturfreunden sei die Ausstellung mit den tropischen Schmetterlingen im Botanischen Garten empfohlen, geöffnet täglich von 9 -16:30.

Nur wer nicht mehr zu viel Restalkohol im Blut hat, sollte zum Blutspenden gehen, z.B. um 15 Uhr beim Blutspendedienst des BRK in der Herzog-Heinrich-Str.4, die anderen können um 11:30 zum Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen gehen.

„Der Biss der roten Bulldogge“ heißt die Hommage an die Satirezeitung „Simplizissimus“, zu der die Theatergemeinde um 19 Uhr in den Alten Rathaussaal bittet. Dimitra Papadopoulos und Andreas Borcherding blättern in 48 Jahrgängen der Hefte. Dazu spielt das Schwabinger Klaviertrio. Karten gibt’s bei der Theatergemeinde unter Tel.53297222.

Um das brisante Thema: „Heilen und Pflegen zwischen Ethik und Profit geht es um 19 Uhr im Literaturhaus bei enem medizinischen Aschermittwoch. Karten hierfür können beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern reserviert werden,

und für Finnland- und Kauriskmäki-Fans läuft im Filmmuseum um 21 Uhr „Die andere Seite der Hoffnung“.