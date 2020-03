Hier das Wochenprogramm vom 02. – 06. März 2020

MONTAG, 02. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Goethes humanistische Religionskritik

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft.Wir senden dazu ein Interview mit Dr. Philip Bedall, Referent beim Umweltinstitut in München. In dem Gespräch geht es darum, welche Folgen der Klimawandel jetzt schon hat, inwiefern das Militär zu diesem Wandel beiträgt und was wir tun können, um die Klimaveränderungen zu begrenzen.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits zum Auftakt des Frauenmonats bei Radio Lora mit Musik von, mit und über Frauen. Mit dabei Nico, Misia, Victoria Williams, Angel Olson, Carmen Souza und die 17 Hippies.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Bruno Hetzendorfer – Zauberer des Augenblicks.

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Bruno Hetzendorfer – Zauberer des Augenblicks.

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Miles Davis bei Benny Carter in der Swing Band, ein Louis Armstrong-Diamant entdeckt von unseren Archäologen, und etliche andere Bemerkenswürdigkeiten in der neuesten Ausgabe des Radio Lora Jazzmuseums.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Goethes humanistische Religionskritik

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits zum Auftakt des Frauenmonats bei Radio Lora mit Musik von, mit und über Frauen

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Goethes humanistische Religionskritik

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Im Haus der Kunst haben 3 neue Ausstellungen eröffnet: „Brainwashed“, Videokunst, entstanden um die Jahrtausendwende, die sich kritisch mit den subtilen Manipulationsstrategien von Massenmedien (nicht Print) auseinandersetzt, „Zugzwang“, eine Installation, die die Gewalttätigkeit von Bürokratie spürbar werden lässt und „Holy Quarter“, eine Videoinstallation über eine Spurensuche, die in die Vergangenheit führt.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Genderungerechtigkeiten durch Automatisierung. Arbeitsplätze von Frauen und Männer sind von Automatisierung unterschiedlich betroffen, weil sie unterschiedliche Jobs auf dem Arbeitsmarkt haben. In dieser Sendung werden Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen diskutiert, die durch stereotype Programmierungen erfolgen.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Fritz mit dem Selbsthilfezentrum. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Miles Davis bei Benny Carter in der Swing Band, ein Louis Armstrong-Diamant entdeckt von unseren Archäologen, und etliche andere Bemerkenswürdigkeiten.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum. Thema: Miles Davis bei Benny Carter in der Swing Band, ein Louis Armstrong-Diamant entdeckt von unseren Archäologen, und etliche andere Bemerkenswürdigkeiten.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Just Mercy“, „The Gentlemen“, „Der Unsichtbare“, „Für Sama“, „Die Känguru-Chroniken“, „Onward“, „Narziss und Goldmund“, „Die Perfekte Kandidatin“, „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“, „Siberia“, „Der Fall Richard Jewell“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Im Haus der Kunst haben 3 neue Ausstellungen eröffnet: „Brainwashed“, Videokunst, entstanden um die Jahrtausendwende, die sich kritisch mit den subtilen Manipulationsstrategien von Massenmedien (nicht Print) auseinandersetzt, „Zugzwang“, eine Installation, die die Gewalttätigkeit von Bürokratie spürbar werden lässt und „Holy Quarter“, eine Videoinstallation über eine Spurensuche, die in die Vergangenheit führt.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Genderungerechtigkeiten durch Automatisierung. Arbeitsplätze von Frauen und Männer sind von Automatisierung unterschiedlich betroffen, weil sie unterschiedliche Jobs auf dem Arbeitsmarkt haben. In dieser Sendung werden Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen diskutiert, die durch stereotype Programmierungen erfolgen.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Fritz mit dem Selbsthilfezentrum.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Im Haus der Kunst haben 3 neue Ausstellungen eröffnet: „Brainwashed“, Videokunst, „Zugzwang“, eine Installation und „Holy Quarter“, eine Videoinstallation.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: oziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Genderungerechtigkeiten durch Automatisierung.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Fritz mit dem Selbsthilfezentrum.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 06. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Folge 6: Gender Ungerechtigkeiten durch Automatisierung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir berichten was dieses Jahr in den Museen am Königsplatz und im Franz Marc Museum in Kochel ansteht.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Just Mercy“, „The Gentlemen“, „Der Unsichtbare“, „Für Sama“, „Die Känguru-Chroniken“, „Onward“, „Narziss und Goldmund“, „Die Perfekte Kandidatin“, „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“, „Siberia“, „Der Fall Richard Jewell“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Just Mercy“, „The Gentlemen“, „Der Unsichtbare“, „Für Sama“, „Die Känguru-Chroniken“, „Onward“, „Narziss und Goldmund“, „Die Perfekte Kandidatin“, „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“, „Siberia“, „Der Fall Richard Jewell“.

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir berichten was dieses Jahr in den Museen am Königsplatz und im Franz Marc Museum in Kochel ansteht.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove