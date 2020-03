MONTAG, 09. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: Aufzeichnung vom Antikriegskongress im DGB-Haus. Referat: Lühr Henken

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit: Gender Ungerechtigkeiten durch Automatisierung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit: Gender Ungerechtigkeiten durch Automatisierung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Jahresprogramm Museen am Königsplatz und im Franz Marc Museum in Kochel

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit: Gender Ungerechtigkeiten durch Automatisierung

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Jahresprogramm Museen am Königsplatz und im Franz Marc Museum in Kochel

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 10. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: Aufzeichnung vom Antikriegskongress im DGB-Haus. Referat: Lühr Henken

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Zu hören: Aufzeichnung vom Antikriegskongress im DGB-Haus. Referat: Lühr Henken

10.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

11.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 11. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik und experimentelle elektronische Musik: Die Wahrheit in den Dingen suchen , die Synthese einer aktustischen Performance von Nikolaus Witty (Kollektiv trugschluss) und Felix Kruis. Mit einem Gespräch der beiden Aufführenden. Stattgefunden hat das alles am 31.1.2020 im Hoch X.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Feminismus – junge und ältere Kolleginnen diskutieren.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Fritz Letsch. Thema: Rechte Strukturen in der Kommunalpolitik. Disktutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 12. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik und experimentelle elektronische Musik: Die Wahrheit in den Dingen suchen , die Synthese einer aktustischen Performance von Nikolaus Witty (Kollektiv trugschluss) und Felix Kruis. Mit einem Gespräch der beiden Aufführenden.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Feminismus – junge und ältere Kolleginnen diskutieren.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Fritz Letsch. Thema: Rechte Strukturen in der Kommunalpolitik.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik und experimentelle elektronische Musik: Die Wahrheit in den Dingen suchen , die Synthese einer aktustischen Performance von Nikolaus Witty (Kollektiv trugschluss) und Felix Kruis. Mit einem Gespräch der beiden Aufführenden.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Feminismus – junge und ältere Kolleginnen diskutieren.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Fritz Letsch. Thema: Rechte Strukturen in der Kommunalpolitik.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 13. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Poltische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Giving Tuesday

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Poltische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in mit Bob