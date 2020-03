SORRY: Bis auf Weiteres keine Veranstaltungstipps!

Liebe HörerInnen und Hörer,

aufgrund der Dynamik der Entwicklung bezüglich des Corona-Virus, sowohl, was die stetig zunehmenden Vaeranstaltungsabsagen betrifft, als aber auch die Infektionszahlen in und um München, können wir zuverlässige Veranstaltungstipps nicht mehr zur Verfügung stellen.

Außerdem halten wir den Aufruf von Robert Koch – Institut und weiteren Virologen, aber auch von Gesundheitsämtern und Ministerien, in den nächsten Wochen auf jegliche Fahrten und soziale Kontakte, die nicht unbedingt erforderlich sind, zu verzichten, für richtig.

Sucht in der Familie, bei den unmittelbaren Nachbarn, beim Freund um die Ecke nach Ablenkung, schaut fern, ins Interbnet, pflegt virtuelle Kommunikation oder führt lange Telefonate, spielt Brettspiele und macht in Familien- oder Freundeskreis Hausmusik von Klassik bis Punk – und nehmt die Situation an, ohne in Panik zu verfallen.

Vergesst nicht die notleidenden Künstlerinnen, besonders Musiker, denen gerade alle Einnahmen wegbrechen. Vielleicht kauft Ihr gerade jetzt die eine oder andere LP oder CD oder DVD, die Ihr Euch schon lange wünscht..

Seid aufmerksam, wenn um Euch herum Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen besondere Unterstützung brauchen, gerade in der Isoliertheit, die für Manche in der Großstadt in krisensituationen wie dieser ebenso schwer erträglich wie gefährlich ist. Und hört das Radio Eures Vertrauens!

Eure LORAner

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) mitteilen