BN phonstudio

Donnerstag, 19. März 2020 – 19 Uhr auf UKW 92,4 MHz

Titel der Sendung Frauenmonat!: Natürlich. Weiblich. Stark!

In unserer Sendung beschäftigen wir uns mit der Fortwirkung von Rollenverteilungen bei Menschen und die Rollen von Weibchen im Tierreich.

– Welche Rolle spielen Frauen in den Naturwissenschaften?

– Wie sah es früher aus, was hat sich heute geändert?

– Können Hildegard von Bingen oder Sybilla Merian Vorbild für unsere heutigen Rollenverständnisse sein?

Im zweiten Interview wird es dann tierisch:

Mit einem Augenzwinkern widmen wir uns der Frage, welche Rollenverteilungen es in der Tierwelt gibt.

So oder so: In einer gerechteren Welt lebt sich’s besser!

Mit diesem Motto begrüßen wir als Interviewgäste: Eva Sandmann und Aljona Merk, Gleichstellungsbeauftragte der TU München.

Margarete Siering, Biologin und Ornithologin.