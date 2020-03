Sonntag 22.03.2020 um 18:00 Uhr

In Italien, Spanien, Griechenland und auch in Deutschland haben sich bereits Menschen zu Tausenden mit Applaus bei denen bedankt, die ihren Dienst in dieser Pandemie unter erschwerten Bedingungen verrichten.

Münchner Musiker*innen wollen sich nun am Sonntag um 18 Uhr ebenfalls bei ihnen bedanken.

Sie rufen auf, Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ aus den Fenstern oder Balkonen zu spielen.

Die Noten wurden dem Aufruf beigelegt. Wer noch üben möchte sollte gleich beginnen.