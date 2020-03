Hier das Wochenprogramm vom 23. – 27. März 2020

MONTAG, 23. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. FRAUENMONAT. Girls Teil 1. Wir spielen Lieder, die Girls im Titel tragen. Mit dabei sind No Doubt, Garbage, Duran Duran, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international – FRAUENMONAT. Thema: Joana Osman – eine Frau setzt Storytelling ein, um FeindInnen zu FreundInnen zu machen.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Kosmopolitische Klangkörper

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst. Eine Übernahme vom Freien Radio Bermuda.funk Rhein-Neckar. Gast im Studio ist eine Musik Kabarettistin: Barbara R. Grabowski die gern als Frau-G auftritt.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir beschäftigen uns mit der Frage, inwieweit historische Fotografien und Modelle die Ästhetik nachfolgender Künstlergenerationen geprägt haben. Außerdem bieten wir schon mal einen kleinen Einblick in die Ausstellung „Radioaktiv – Künstlerkollektive mit Sendungsbewusstsein“ im Lenbachhaus.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir beschäftigen uns mit der Frage, inwieweit historische Fotografien und Modelle die Ästhetik nachfolgender Künstlergenerationen geprägt haben. Außerdem bieten wir schon mal einen kleinen Einblick in die Ausstellung „Radioaktiv – Künstlerkollektive mit Sendungsbewusstsein“ im Lenbachhaus.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 24. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München. FRAUENMONAT. Wir wiederholen die wichtigsten Interviews mit Frauen aus den letzten Sendungen. Maria Noichl zu den Mißständen und Problemen in der Landwirtschaft. Maritta Strasser vor ihrem Amtsantritt als Geschäftsführerin der NaturFreunde Deutschland. Die Stärkenberatung der NF. Petra Müller, Vizepräsidentin der NF-Internationale. Und frisch für diese Sendung aufgenommen: Balkongespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. FRAUENMONAT. Girls Teil 1. Wir spielen Lieder, die Girls im Titel tragen. Mit dabei sind No Doubt, Garbage, Duran Duran, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open-Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – FRAUENMONAT. Thema: Joana Osman – eine Frau setzt Storytelling ein, um FeindInnen zu FreundInnen zu machen.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. FRAUENMONAT. Girls Teil 1. Wir spielen Lieder, die Girls im Titel tragen. Mit dabei sind No Doubt, Garbage, Duran Duran, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

11.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open-Source-Magazin

14.00 Uhr: LORA international – FRAUENMONAT. Thema: Joana Osman – eine Frau setzt Storytelling ein, um FeindInnen zu FreundInnen zu machen.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 25. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Lebensstationen und seltene Audios rund um George Gershwin

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München. FRAUENMONAT. Wir wiederholen die wichtigsten Interviews mit Frauen aus den letzten Sendungen. Maria Noichl zu den Mißständen und Problemen in der Landwirtschaft. Maritta Strasser vor ihrem Amtsantritt als Geschäftsführerin der NaturFreunde Deutschland. Die Stärkenberatung der NF. Petra Müller, Vizepräsidentin der NF-Internationale. Und frisch für diese Sendung aufgenommen: Balkongespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde München. FRAUENMONAT. Wir wiederholen die wichtigsten Interviews mit Frauen aus den letzten Sendungen

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 26. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. FRAUENMONAT. Thema: Frauen und Sucht

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Lebensstationen und seltene Audios rund um George Gershwin

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und… ohne Worte. Lebensstationen und seltene Audios rund um George Gershwin

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 27. März 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: „Im Märzen der Frauen“

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. FRAUENMONAT. Thema: Frauen und Sucht

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

05.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. FRAUENMONAT. Thema: Frauen und Sucht

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

14.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde