Lieder mit Girl im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites

im Internet Livestream . Die Sendungen stehen in der LoRa Mediathek http://lora924.de/?page_id=31841 (Kategorie „Musik ohne Heimatbezug“) 7 Tage lang nach Sendung zum Nachhören und auch Runterladen zur Verfügung.

Die Favourites werden wiederholt … in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und am darauffolgenden um 08:00 Uhr auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream und am darauffolgenden Wochenende am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr

Teil 2 am Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr mit Gabbie Hanna, Van Halen, P!nk u.v.m.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com oder info@gerytaryfavourites.com

Link zu Home Page und Internet Live Stream: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream bzw. http://lora924.de/?page_id=7853

Link zu Home Page und Lora Mediathek: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Lora Mediathek

bzw. http://lora924.de/?page_id=31841

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com oder mailto:info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

http://lora924.de/?page_id=41695