Donnerstag, 02. April 2020 20 Uhr:

KNPC Gesundheit – „Meinungsbildung und Manipulation“ – Sachliche Meinungsbildung ist gar nicht so einfach und Manipulation relativ leicht.

Stimmt das denn so?

Wir erklären, wie beides funktioniert und was wir alle tun können, um Manipulationen aufzudecken und dabei offen und diskussionsbereit zu bleiben.

Wie können wir uns heutzutage eine umfassende, möglichst objektive Meinung bilden, insbesondere in Zeiten von „Fake News, Filterblasen, Backfire-Effekt“ im Internet, in den Nachrichten und in sozialen Medien.

Dr. Gabriele Schricker und Ralph Pieper-Wörle vom KNCP e.V. im Gespräch.