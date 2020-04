COVID-19 Infektiosität, Mortalität

Vorläufige Ergebnisse einer Studie aus dem Epidemie-Hotspot im Landkreis Heinsberg (NRW) wurden letzte Woche veröffentlicht. Die Infektionswelle wird auf ein „Superspreading-Event“ (Karnevalssitzung in Gangelt in der Nacht vom 14./15. Februar 2020) zurückgeführt. Bis zum 8. April wurden dort 1527 Patienten positiv auf das SARS-Cov2 Virus getestet und 48 von diesen Patienten starben in den 6 Wochen. 969 Patienten werden inzwischen als geheilt angenommen.

Um die Dunkelziffer der nichtdiagnostizierten Fälle aufzuklären wurde dort eine Feldstudie der Uniklinik Bonn durchgeführt. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

1) auch Menschen, die keine COVID-Symptome entwickeln, können eine Immunantwort auf das Coronavirus aufbauen. In einer repräsentativen Stichprobe wurden bei 15% der Menschen protektive Antikörper nachgewiesen;

2) Der Krankheitsverlauf (Schweregrad der Symptome, Dauer der Inkubationszeit) hängt mit der anfänglich aufgenommenen Virusmenge zusammen;

3) Mortalität der Patienten in ambulanter Behandlung ist mit 0,37% wesentlich niedriger als der internationale Durchschnitt (laut John Hopkins University 1,98%);

4) das durchschnittliche Alter der an COVID-19 verstorbenen Patienten weicht nur wenig von der natürlichen Lebenserwartung ab.

Kommentar! Die Studienleiter wollten noch keine konkreten Empfehlungen für die Politik abgeben, aber aufgrund der gigantischen gesellschaftlichen Folgen des „Lock-downs“ wollen wir uns zu den praktischen Konsequenzen der wissenschaftlichen Ergebnisse äußern. Die Auslagerung der Diagnostik von Verdachtsfällen und das Containment ausserhalb von Krankenhäusern (Drive-In Testung, häusliche Quarantäne) ist der bessere Ansatz als die Organisation von Schwerpunktkliniken, die für Diagnostik und Behandlung aller COVID-19 Fälle verantwortlich sind – insbesondere wenn nicht ausreichend geschütztes medizinisches Personal als „Superspreader“ fungiert. Die Ausgangssperre kann aufgrund der milden Verläufe aufgehoben werden, wenn auf weitere „Superspreading-Events“ verzichtet wird (Veranstaltungen etc.) und verschärfte Hygieneregeln eingehalten werden.