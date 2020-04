Virtueller Ostermarsch 2020 hier bei LORA

Anlässlich des 60. Geburtstags der Ostermärsche in Deutschland und angesichts der Corona-Pandemie hatte die Friedensbewegung am 11. April 2020 zum virtuellen Ostermarsch aufgerufen.

Über zweieinhalb Stunden konnte man am vergangenen Samstag ab 19 Uhr live auf Youtube zahlreiche Redebeiträge und Musikeinspieler sehen und hören. Insgesamt ein sehr gelungenes Programm, was Ihr jederzeit auf Youtube und bei LORA nachhören könnt. Den Aktivistinnen und Aktivisten war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele Probleme und Herausforderungen, die es vor der Pandemie gab, nach wie vor weiter bestünden: Kriege und Gewalt, Hunger, Flucht und Umweltzerstörung.

Von der deutschen Bundesregierung wurde gefordert, die für die Erhöhung der Rüstungsausgaben vorgesehenen Geldmittel von rund 40 Milliarden Euro für Gesundheit, Umwelt, Bildung und Soziales umzuwidmen, deutsche Rüstungsexporte sofort zu stoppen, die US-Atomwaffen in Büchel abzuziehen, Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen oder eine Klimaschutzpolitik zu unterstützen, die der Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens entspricht.