Hier das Wochenprogramm vom 27. April – 01. Mai 2020

MONTAG, 27. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Welt Teil 1. Dank der Pandemie leben wir in einer seltsamen, ja sogar verrückten Welt. Wir spielen im April Lieder die die Welt im Titel tragen. Im ersten Teil sind mit dabei Ké, Treat, Shakespears Sister, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie verschiedene Beiträge von den Nachdenkseiten und den Freien Radios.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend:Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Welt Teil 1. Dank der Pandemie leben wir in einer seltsamen, ja sogar verrückten Welt. Wir spielen im April Lieder die die Welt im Titel tragen. Im ersten Teil sind mit dabei Ké, Treat, Shakespears Sister, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie verschiedene Beiträge von den Nachdenkseiten und den Freien Radios.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Welt Teil 1. mit dabei Ké, Treat, Shakespears Sister, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie verschiedene Beiträge von den Nachdenkseiten und den Freien Radios.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Earthlink

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. April 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Welt Teil 2. Dank der Pandemie leben wir in einer seltsamen, ja sogar verrückten Welt. Wir spielen im April Lieder die die Welt im Titel tragen. Im zweiten Teil sind dabei Ten Years After, Heart, Duran Duran, u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Arbeiten in Gefängnissen, Gefangenengewerkschaft (Wdh.)

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. April 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen über Viren, Epidemien und Pandemien

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

20.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Welt Teil 2. Dank der Pandemie leben wir in einer seltsamen, ja sogar verrückten Welt. Wir spielen im April Lieder die die Welt im Titel tragen. Im zweiten Teil sind dabei Ten Years After, Heart, Duran Duran, u.v.m.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Arbeiten in Gefängnissen, Gefangenengewerkschaft (Wdh.)

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Welt Teil 2. mit dabei Ten Years After, Heart, Duran Duran, u.v.m.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Wünsche an: gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Arbeiten in Gefängnissen, Gefangenengewerkschaft (Wdh.)

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 01. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir berichten von zwei Ausstellungen in München, die vor dem Corona-Shutdown eröffnet wurden und zumindest theoretisch derzeit noch zu sehen sein sollten, beziehungsweise vielleicht in naher Zukunft wieder eröffnet werden.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen über Viren, Epidemien und Pandemien

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

05.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

06.00 Uhr: Die Wellenreiterin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Filmmusik: Musik aus Filmen über Viren, Epidemien und Pandemien

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

14.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

15.00 Uhr: Die Wellenreiterin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir berichten von zwei Ausstellungen in München, die vor dem Corona-Shutdown eröffnet wurden und zumindest theoretisch derzeit noch zu sehen sein sollten, beziehungsweise vielleicht in naher Zukunft wieder eröffnet werden.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove