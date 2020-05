Hier das Wochenprogramm vom 04. – 08. Mai 2020

MONTAG, 04. Mai 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

18.00 Uhr: LORA-Magazin

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. (Wdh.) Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft. Wir senden dazu ein Interview mit Dr. Philip Bedall, Referent beim Umweltinstitut in München. In dem Gespräch geht es darum, welche Folgen der Klimawandel jetzt schon hat, inwiefern das Militär zu diesem Wandel beiträgt und was wir tun können, um die Klimaveränderungen zu begrenzen.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit viel Neuem aus unserem geographischen Umfeld, aber auch aus Afrika, Amerika und dem europäischen Norden. U.a. mit dabei sind Daniel Kahn, San 2, Jake La Botz und Tamikrest. Aus aktuellem Anlass wird`s auch etwas jazzig.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

03.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

04.00 Uhr: AMOG – A Matter Of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir berichten von zwei Ausstellungen in München, die vor dem Corona-Shutdown eröffnet wurden, und die zumindest theoretisch derzeit noch zu sehen sein sollten beziehungsweise vielleicht in naher Zukunft wieder eröffnet werden.

11.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir berichten von zwei Ausstellungen in München, die vor dem Corona-Shutdown eröffnet wurden, und die zumindest theoretisch derzeit noch zu sehen sein sollten beziehungsweise vielleicht in naher Zukunft wieder eröffnet werden.

15.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit einer Reportage über den Münchner Vorlesefrisör Dänny Beuerbach!

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 05. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. (Wdh.) Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – Friedensforum DFG-VK. (Wdh.) Thema: Bedrohlicher Wandel – warum sich die Klimakrise immer mehr verschärft.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 06. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Management Methoden Teil II. Sie hören den 2. Teil des Interviews mit Prof. Dr. Klaus Kost von der Universität Bochum

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. (Wdh.)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 07. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Management Methoden Teil II. Sie hören den 2. Teil des Interviews mit Prof. Dr. Klaus Kost von der Universität Bochum

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. (Wdh.)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Management Methoden Teil II. Sie hören den 2. Teil des Interviews mit Prof. Dr. Klaus Kost von der Universität Bochum

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. (Wdh.)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 08. Mai 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob