MONTAG, 11. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen (Wdh.)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Über die Münchner Entwicklung auf dem Bodenmarkt und bei der Wohnungspolitik spricht Michael Schneider mit Bernadette Felsch, die im Münchner Forum den Arbeitskreis „Wer beherrscht die Stadt“ leitet.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk – Chaos in Middle East

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: In der Reihe Lebensläufe lernen Sie heute Bella kennen „a wuide henna“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: In der Reihe Lebensläufe lernen Sie heute Bella kennen „a wuide henna“

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: In der Reihe Lebensläufe lernen Sie heute Bella kennen „a wuide henna“

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 12. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen (Wdh.)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Über die Münchner Entwicklung auf dem Bodenmarkt und bei der Wohnungspolitik spricht Michael Schneider mit Bernadette Felsch, die im Münchner Forum den Arbeitskreis „Wer beherrscht die Stadt“ leitet.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Kopftuch, Burka, Jogginghosen, Bikini und Burkini – Geschichte und Bedeutung von Kleidungsstücken zwischen den Kulturen (Wdh.)

10.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

11.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Über die Münchner Entwicklung auf dem Bodenmarkt und bei der Wohnungspolitik spricht Michael Schneider mit Bernadette Felsch, die im Münchner Forum den Arbeitskreis „Wer beherrscht die Stadt“ leitet.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 13. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Drei Frauen – drei Künstlerinnen. In dieser Sendung hören Sie die musikalischen Stimmen der Komponistinnen Kajia Saariaho und Florentine Mulsant, sowie die Stimme der Bildhauerin Ursula Sax, deren Geometrisches Ballett in einer neuen Fassung im letzten Jahr uraufgeführt wurde.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Fritz Letsch.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 14. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Drei Frauen – drei Künstlerinnen. In dieser Sendung hören Sie die musikalischen Stimmen der Komponistinnen Kajia Saariaho und Florentine Mulsant, sowie die Stimme der Bildhauerin Ursula Sax, deren Geometrisches Ballett in einer neuen Fassung im letzten Jahr uraufgeführt wurde.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Drei Frauen – drei Künstlerinnen. In dieser Sendung hören Sie die musikalischen Stimmen der Komponistinnen Kajia Saariaho und Florentine Mulsant, sowie die Stimme der Bildhauerin Ursula Sax, deren Geometrisches Ballett in einer neuen Fassung im letzten Jahr uraufgeführt wurde.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 15. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Hören Sie eine Reportage über das kulinarische Burggrafenamt. Wir haben dazu im Herbst 2018 viele Märkte und Veranstaltungen in Meran und Algund besucht. (Wdh.)

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Hören Sie eine Reportage über das kulinarische Burggrafenamt. Wir haben dazu im Herbst 2018 viele Märkte und Veranstaltungen in Meran und Algund besucht. (Wdh.)

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more