Hier das Wochenprogramm vom 18. – 22. Mai 2020

MONTAG, 18. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus. Themenschwerpunkt: 75 Jahre nach Kriegsende – Simon Wiesenthal und Iakovos Kampanellis. Außerdem: Die Situation der Künstler in der Corona-Krise. Pressefreiheit in Griechenland aktuell.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Masterplan gegen den national-sozialistischen Populismus und die Versuche, die Coronakrise zum Angriff auf die Demokratie zu missbrauchen.“

20.00 Uhr: LORA international – 30 Jahre Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze, Kai Schäfer und Johanna Köllinger

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Heute gibt es u.a.: Ethno-Beats zu Beginn, Neues aus Russland, Dänemark und Berlin sowie ruhige Klänge zum Ausklang.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin: Bei LORA Kultur wiederholen wir eine Reportage über das kulinarische Burggrafenamt. Wir haben dazu im Herbst 2018 viele Märkte und Veranstaltungen in Meran und Algund besucht.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin: Bei LORA Kultur wiederholen wir eine Reportage über das kulinarische Burggrafenamt. Wir haben dazu im Herbst 2018 viele Märkte und Veranstaltungen in Meran und Algund besucht.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 19. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: GUATEMALA – Das Land und seine Menschen – mit passender Musik aus Guatemala.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Geflüchtete Frauen und Mädchen, nicht nur unterbringen, sondern auch schützen.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. u.a. mit: Ethno-Beats, Neues aus Russland, Dänemark und Berlin sowie ruhige Klänge zum Ausklang.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 20. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „Schwanger durch das smartphone? Über den Umgang mit ZyklusApps“ mit der Ärztin Helga Schwarz, pro familia München

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 21. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Moderne Landwirtschaft – Strategien für die Zukunft. Mit welchen Strategien reagieren Landwirte auf Trockenzeiten und Dürren? Kann der Einsatz moderner Technik helfen? Wir stellen den Bio-Landwirt Josef Braun aus Freising vor. Und sprechen mit dem Umweltwissenschaftler Professor Hubert Wiggering, Autor des Buches „Ein Krieg im Kornfeld. Cyberkrieg und Digitalisierung – Feldroboter und Tablets, Cyborgs und Landwirte.“

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 22. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Thema: Die Musikkomiker Faltsch Wagonis – skurril, poetisch und politisch.

17.00 Uhr: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde