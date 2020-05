Hier das Wochenprogramm vom 25. – 29. Mai 2020

MONTAG, 25. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Band-Portrait: America. Mit Hits wie A Horse With No Name oder The Last Unicorn kann die Band America auf 50 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Wir erzählen ein wenig aus dieser Bandgeschichte und spielen dazu Lieder von America.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Die Musikkomiker Faltsch Wagonis – skurril, poetisch und politisch.

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Die Musikkomiker Faltsch Wagonis – skurril, poetisch und politisch.

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 26. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Die Pfadfinder – Total veraltet oder eine nicht mehr wegzudenkende Kinder- und Jugendorganisation?“ In der Sendung geht es um die Geschichte, den Aufbau und die Aktionen der Pfadfinder.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Band-Portrait: America. Mit Hits wie A Horse With No Name oder The Last Unicorn kann die Band America auf 50 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Wir erzählen ein wenig aus dieser Bandgeschichte und spielen dazu Lieder von America.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Band-Portrait: America.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 27. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Sondersendung von Ulrich Seibert: Künstler im Zeichen von Corona

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Die Pfadfinder – Total veraltet oder eine nicht mehr wegzudenkende Kinder- und Jugendorganisation?“ In der Sendung geht es um die Geschichte, den Aufbau und die Aktionen der Pfadfinder.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: „Die Pfadfinder – Total veraltet oder eine nicht mehr wegzudenkende Kinder- und Jugendorganisation?“ In der Sendung geht es um die Geschichte, den Aufbau und die Aktionen der Pfadfinder.

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 28. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder. Es geht um Lieder, die sich mit Angst, Obrigkeitshörigkeit und Blockwart-Unkultur beschäftigen.

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Meditation, Achtsamkeit und Sport – Alternativen zu Suchtmitteln.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Sondersendung von Ulrich Seibert: Künstler im Zeichen von Corona

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Sondersendung von Ulrich Seibert: Künstler im Zeichen von Corona

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 29. Mai 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir wiederholen eine Urlaubsreportage aus dem Jahr 2017 über das Tauferer- und Ahrntal in Südtirol.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: In ihrem Buch „Müslimädchen“ beschreibt Franziska Seyboldt ihren Trauma vom gesunden Leben.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder. Es geht um Lieder, die sich mit Angst, Obrigkeitshörigkeit und Blockwart-Unkultur beschäftigen.

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Meditation, Achtsamkeit und Sport – Alternativen zu Suchtmitteln.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder. Es geht um Lieder, die sich mit Angst, Obrigkeitshörigkeit und Blockwart-Unkultur beschäftigen.

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Meditation, Achtsamkeit und Sport – Alternativen zu Suchtmitteln.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info-Radio

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir wiederholen eine Urlaubsreportage aus dem Jahr 2017 über das Tauferer- und Ahrntal in Südtirol.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: In ihrem Buch „Müslimädchen“ beschreibt Franziska Seyboldt ihren Trauma vom gesunden Leben.

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik