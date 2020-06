Dienstag, 16. Juni 2020 19 Uhr: Münchner Flüchtlingsrat

Thema: Auf der Suche nach Schutz und Sicherheit – zur Situation geflüchteter Frauen.

Von den mehr als 70 Millionen Menschen, die sich laut UNO weltweit auf der Flucht befinden, sind fast die Hälfte Frauen und Mädchen.

Oftmals haben sie geschlechtsspezifische Gründe, wenn sie die Heimat verlassen.

Drohende Beschneidung oder Zwangsheirat zählen zum Beispiel dazu.

Auf der Flucht machen die Frauen oft traumatische Erfahrungen.

Schlepper und Menschenhändler nutzen ihre Notsituation gezielt aus.

Viele geflüchtete Frauen geraten in Zwangsprostitution oder werden Opfer von Vergewaltigungen.

In der Sendung kommen u. a. eine ehemalige Fachberaterin für in Not geratene Frauen und eine Sozialwissenschaftlerin zu Wort.

Alle Sendungen sind nach der Ausstrahlung abrufbar auf der Homepage des MFR http://muenchner-fluechtlingsrat.de/ .