Hier das Wochenprogramm vom 15. – 19. Juni 2020

MONTAG, 15. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: „Masterplan gegen den national-sozialistischen Populismus und die Versuche, die Coronakrise zum Angriff auf die Demokratie zu missbrauchen.“ (Wdh.)

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Korruption

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX

DAB+

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten mit einer Gedichte-Auswahl aus sechs YouTube-Lyrik-Sendungen, die im Rahmen der Corona-Beschränkungen von März bis Juni 2020 zu Hause produziert wurden. Mit von der Partie sind u.a.: Lisa Krüger, Sabine Henning, Rocky Sauer, usw. sowie die mit 97 Jahren älteste Poesieboten-Dame Eva-Maria Birnhäupl-Hoppe. Musik vom „Lumpenpack", „Corona Oh Na Na", „Sebel" und den „Ärzten"

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Poesieboten mit einer Gedichte-Auswahl aus sechs YouTube-Lyrik-Sendungen während Corona.

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

13.00 Uhr: Poesieboten mit einer Gedichte-Auswahl aus sechs YouTube-Lyrik-Sendungen während Corona.

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

DIENSTAG, 16. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Ein Nachbarschaftsbesuch bei den Tschechen und Slowaken mit Stücken aus jener Zeit da diese beiden Volksgruppen noch miteinander musizierten.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: HONDURAS – Das Land und seine Menschen – mit passender Musik aus Honduras.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Auf der Suche nach Schutz und Sicherheit – zur Situation geflüchteter Frauen. Von den mehr als 70 Millionen Menschen, die sich laut UNO weltweit auf der Flucht befinden, sind fast die Hälfte Frauen und Mädchen. Oftmals haben sie geschlechtsspezifische Gründe, wenn sie die Heimat verlassen. Drohende Beschneidung oder Zwangsheirat zählen zum Beispiel dazu. Schlepper und Menschenhändler nutzen ihre Notsituation gezielt aus. Zwangsprostitution. Vergewaltigungen. In der Sendung kommen u. a. eine ehemalige Fachberaterin für in Not geratene Frauen und eine Sozialwissenschaftlerin zu Wort.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

04.00 Uhr: Philosophie Aktuell. Thema: „Masterplan gegen den national-sozialistischen Populismus und die Versuche, die Coronakrise zum Angriff auf die Demokratie zu missbrauchen.“ (Wdh.)

05.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Korruption

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

13.00 Uhr: Philosophie Aktuell. Thema: „Masterplan gegen den national-sozialistischen Populismus und die Versuche, die Coronakrise zum Angriff auf die Demokratie zu missbrauchen.“ (Wdh.)

14.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Korruption

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 17. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Renate Anraths. Thema: „Locker mit Lücke – Künstler in Coronaworld" Gäste: Jazzer Martin Seeliger sowie Musikkabarettistin und Vorstand von ars musica Michaila Kühnemann. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Ein Nachbarschaftsbesuch bei den Tschechen und Slowaken mit Stücken aus jener Zeit da diese beiden Volksgruppen noch miteinander musizierten.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: HONDURAS – Das Land und seine Menschen – mit passender Musik aus Honduras.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Auf der Suche nach Schutz und Sicherheit – zur Situation geflüchteter Frauen.

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

08.00 Uhr: Swing In – Das Radio LORA Jazzmuseum. Ein Nachbarschaftsbesuch bei den Tschechen und Slowaken mit Stücken aus jener Zeit da diese beiden Volksgruppen noch miteinander musizierten.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: HONDURAS – Das Land und seine Menschen – mit passender Musik aus Honduras.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Auf der Suche nach Schutz und Sicherheit – zur Situation geflüchteter Frauen.

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

DONNERSTAG, 18. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Renate Anraths. Thema: „Locker mit Lücke – Künstler in Coronaworld“ Gäste: Jazzer Martin Seeliger sowie Musikkabarettistin und Vorstand von ars musica Michaila Kühnemann.

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. mit Renate Anraths. Thema: „Locker mit Lücke – Künstler in Coronaworld“ Gäste: Jazzer Martin Seeliger sowie Musikkabarettistin und Vorstand von ars musica Michaila Kühnemann.

FREITAG, 19. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken in die Geschichte und stellen Berufe vor, die es so heute nicht mehr gibt. Sie hören eine Sendung in Kooperation mit der Redaktion „Arbeitswelt im Wandel".

20.00 Uhr: Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken in die Geschichte und stellen Berufe vor, die es so heute nicht mehr gibt. Sie hören eine Sendung in Kooperation mit der Redaktion „Arbeitswelt im Wandel“.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more