Hier das Wochenprogramm vom 22. – 26. Juni 2020

MONTAG, 22. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys (Teil 1). Wir spielen Lieder, die Boys im Titel tragen. Mit dabei sind Mr. Mister, Holly Valance, Wild Cherry, u.v.m

(Teil 2 folgt am Montag, 29.06.2020 um 16 Uhr)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise droht sich zu einer Welternährungskrise auszuweiten; die Menschenrechtsorganisation FIAN, die sich für das Recht auf Nahrung einsetzt, stellt gezielte Forderungen an Regierungen und die internationale Staatengemeinschaft, damit diejenigen Bevölkerungsteile, die sich nicht durch soziale Distanz selbst schützen können, unterstützt werden können.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits – mit viel Neuem aus Pop, Rock, Folk, Jazz, Blues, Flamenco, Fado – alles hauptsächlich aus Europa mit wenigen Ausnahmen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: ‚Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt‘

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: ‚Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt‘

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken in die Geschichte und stellen Berufe vor, die es so heute nicht mehr gibt. Sie hören eine Sendung in Kooperation mit der Redaktion „Arbeitswelt im Wandel“

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: ‚Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt‘

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken in die Geschichte und stellen Berufe vor, die es so heute nicht mehr gibt. Sie hören eine Sendung in Kooperation mit der Redaktion „Arbeitswelt im Wandel“

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 23. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Fremde Heimat – Panakfrika

18.00 Uhr: Liveübertragung aus dem Gewerkschaftshaus. Thema: Frauen und Corona – was tut die Stadt? Zu Gast ist die 2. Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden sowie die stellvetr. Geschäftsführerin von ver.di München, Claudia Weber.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Polen vor den Präsidentschaftswahlen, 75. Jahrestag vom Ende des 2. Weltkriegs, Corona-Krise und Übernahme der Condor durch die polnische Fluggesellschaft LOT geplatzt.

22.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys (Teil 1). Wir spielen Lieder, die Boys im Titel tragen. Mit dabei sind Mr. Mister, Holly Valance, Wild Cherry, u.v.m

(Teil 2 folgt am Montag, 29.06.2020 um 16 Uhr)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise droht sich zu einer Welternährungskrise auszuweiten; die Menschenrechtsorganisation FIAN stellt gezielte Forderungen an Regierungen und die internationale Staatengemeinschaft, damit diejenigen Bevölkerungsteile, die sich nicht durch soziale Distanz selbst schützen können, unterstützt werden können.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys (Teil 1).

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Das Recht auf Nahrung und Wasser in schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise droht sich zu einer Welternährungskrise auszuweiten; die Menschenrechtsorganisation FIAN stellt gezielte Forderungen an Regierungen und die internationale Staatengemeinschaft, damit diejenigen Bevölkerungsteile, die sich nicht durch soziale Distanz selbst schützen können, unterstützt werden können.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 24. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio ist Susanne Quester, eine junge Filmemacherin, mit Wurzeln in Korea und Bayern.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Fremde Heimat – Panakfrika

03.00 Uhr: Mitschnitt aus dem Gewerkschaftshaus. Thema: Frauen und Corona – was tut die Stadt? Zu Gast ist die 2. Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden sowie die stellvetr. Geschäftsführerin von ver.di München, Claudia Weber.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Polen vor den Präsidentschaftswahlen, 75. Jahrestag vom Ende des 2. Weltkriegs, Corona-Krise und Übernahme der Condor durch die polnische Fluggesellschaft LOT geplatzt.

07.00 Uhr: Mitschnitt aus dem Gewerkschaftshaus. Thema: Frauen und Corona – was tut die Stadt? Zu Gast ist die 2. Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden sowie die stellvetr. Geschäftsführerin von ver.di München, Claudia Weber.

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Fremde Heimat – Panakfrika

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: Mitschnitt aus dem Gewerkschaftshaus. Thema: Frauen und Corona – was tut die Stadt? Zu Gast ist die 2. Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden sowie die stellvetr. Geschäftsführerin von ver.di München, Claudia Weber.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: Polen vor den Präsidentschaftswahlen, 75. Jahrestag vom Ende des 2. Weltkriegs, Corona-Krise und Übernahme der Condor durch die polnische Fluggesellschaft LOT geplatzt.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 25. Juni 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

21.00 Uhr: Sluttalk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang…

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio ist Susanne Quester, eine junge Filmemacherin, mit Wurzeln in Korea und Bayern.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang…

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio ist Susanne Quester, eine junge Filmemacherin, mit Wurzeln in Korea und Bayern.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 26. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – mit Renate Anraths und Sabine Heckmann: TAMS – EIN ORT DER PHANTASIE.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

06.00 Uhr: Sluttalk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Inforadio

15.00 Uhr: Sluttalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde