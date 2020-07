Kabarett und Kleinkunst mit Dieter Sz

Jeden 3. Freitag im Monat um 16:00 Uhr über UKW 92,4 MHz und um 21:00 Uhr über DAB+

ZU diesen Zeit auch im LORA Stream.



Es geht um Unterhaltung und um kritisches Nachdenken.

In meinen Sendungen „Kabarett und Kleinkunst“ möchte ich mich, wie auch in meinen Sendungen „Jazz and more“, nicht auf eine bestimmte Stilrichtung des Genres festlegen.

Die Grenzen zwischen Kabarett, Comedy und Stand-up-Comedy sind oft fließend und vom jeweiligen Interpreten abhängig.

Und auch lustig getextete Songs gehören zu Kabarett und Kleinkunst.

Schwerpunkt lege ich allerdings auf das Kabarett, denn der Effekt des Kabaretts basiert, mehr als bei Comedy und Stand-up-Comedy, auf der Kritik an Politik und Gesellschaft.

Bei Comedy und Stand-up-Comedy steht eher die komische Schilderung von Konflikten mit der eigenen Umwelt im Vordergrund.

Dennoch haben alle drei Genres ihre Berechtigung in meiner Sendung. Denn auch Comedy und Stand-up-Comedy können den Finger in „Wunden“ legen und sind trotzdem unterhaltsam.

Für die Sendungen verantwortlich:

Dieter Szettele. Ich freue mich auf Sie.

Kontakt: radl-r [At] t-online.de