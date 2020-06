Was wird aus den Frauen in Zeiten von Corona?

Wie will die Stadt sie unterstützen?

Während Corona haben die Frauen das Land gerockt! – Und nun?

Wird nach dem Applaus für die Systemrelevanten Berufe sich was nachhaltig ändern?

Was wird die Stadt tun, um Frauen in den nächsten Jahren dabei zu unterstützen, ihr Lebenökonomisch unabhängig zu gestalten?

Diesen und weitere Fragen des Publikums stellten sich Katrin Habenschaden, 2. Bürgermeisterin Münchens, und Claudia Weber, Stellvertretende Geschäftsführerin ver.di München. Die Moderation der Veranstaltung im Großen Saal des DGB Haus übernahm Martina Helbing.