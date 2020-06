Hier das Wochenprogramm vom 29. Juni – 03. Juli 2020

MONTAG, 29. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys Teil 2. Wir spielen Lieder, die Boys im Titel tragen. Mit dabei sind Nik Kershaw, David Bowie, Die Happy, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Migration von Pflanzen und Tieren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Transparency International. Ein Gespräch über Korruption (Wdh.)

20.00 Uhr: LORA international

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend:Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths und Sabine Heckmann: TAMS – EIN ORT DER PHANTASIE.

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths und Sabine Heckmann: TAMS – EIN ORT DER PHANTASIE.

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 30. Juni 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Sendereihe: Kind sucht Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – unter anderem mit einem Interview mit dem Politologen Paul Kleiser über den Anschluss Coburgs an Bayern 1. Juli 1920 und die Rolle Coburgs als Hort der Konterrevolution in der Weimarer Republik.

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Zwei Heimaten in einem und dem selben Land: über dem Polarkreis die Halbinsel Taimyr und im Süden die Republik Dagestan.

Attraktive Ressourcen auf Taimyr beschleunigen die Zerstörung der Heimat von indigenen Dolganen, Nganassanen, Nenzen. – Keine bedeutende Ressourcen in Dagestan führen immer mehr die Vielvölkerrepublik in Armut und Verfall.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: New Country Show

23.00 Uhr:Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys Teil 2. Wir spielen Lieder, die Boys im Titel tragen. Mit dabei sind Nik Kershaw, David Bowie, Die Happy, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Migration von Pflanzen und Tieren

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Transparency International. Ein Gespräch über Korruption (Wdh.)

05.00 Uhr: LORA international

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Boys Teil 2. Wir spielen Lieder, die Boys im Titel tragen. Mit dabei sind Nik Kershaw, David Bowie, Die Happy, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Migration von Pflanzen und Tieren

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Transparency International. Ein Gespräch über Korruption (Wdh.)

14.00 Uhr: LORA international

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 01. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Lehren aus der CoronaLeere

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: ausgestorbene Berufe. Viele Berufe sind über die Jahrhunderte ausgestorben. Sei es durch technische Entwicklungen, Mechanisierung, Automatisierung oder schlicht weg durch die Erfindung von Strom, wodurch Muskelkraft durch Maschinen abgelöst wurde. Es gab hunderte Berufe, bei denen wir uns heute gar nichts mehr vorstellen können. Diese Sendung ist entstanden in Kooperation mit der Redaktion ‚LORA Kultur‘.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Sendereihe: Kind sucht Zukunft

03.00 Uhr: LORA-Magazin – unter anderem mit einem Interview mit dem Politologen Paul Kleiser über den Anschluss Coburgs an Bayern 1. Juli 1920 und die Rolle Coburgs als Hort der Konterrevolution in der Weimarer Republik.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Zwei Heimaten in einem und dem selben Land: über dem Polarkreis die Halbinsel Taimyr und im Süden die Republik Dagestan.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – unter anderem mit einem Interview mit dem Politologen Paul Kleiser über den Anschluss Coburgs an Bayern 1. Juli 1920 und die Rolle Coburgs als Hort der Konterrevolution in der Weimarer Republik.

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Sendereihe: Kind sucht Zukunft

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – unter anderem mit einem Interview mit dem Politologen Paul Kleiser über den Anschluss Coburgs an Bayern 1. Juli 1920 und die Rolle Coburgs als Hort der Konterrevolution in der Weimarer Republik.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker: Zwei Heimaten in einem und dem selben Land: über dem Polarkreis die Halbinsel Taimyr und im Süden die Republik Dagestan.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 02. Juli 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche behindern die Coronaforschung.

20.00 Uhr: Leib & Seele – KNPC Gesundheit. Thema: Corona – COVID-19 – SARS-CoV 2 – eine Pandemie hält die moderne Welt in Atem. Wir diskutieren darüber, was wir bis heute über das Virus wissen und wie sich COVID-19 gesellschaftlich und gesundheitlich auf uns auswirkt. Und welche Möglichkeiten wir sehen, um mit der Krise auch in Zukunft umzugehen.

Dr. Gabriele Schricker und Ralph Pieper-Wörle vom KNCP e.V. im Gespräch

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Lehren aus der CoronaLeere

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: ausgestorbene Berufe. Viele Berufe sind über die Jahrhunderte ausgestorben. Sei es durch technische Entwicklungen, Mechanisierung, Automatisierung oder schlicht weg durch die Erfindung von Strom, wodurch Muskelkraft durch Maschinen abgelöst wurde. Es gab hunderte Berufe, bei denen wir uns heute gar nichts mehr vorstellen können. Diese Sendung ist entstanden in Kooperation mit der Redaktion ‚LORA Kultur‘.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Die Lehren aus der CoronaLeere

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: ausgestorbene Berufe. Diese Sendung ist entstanden in Kooperation mit der Redaktion ‚LORA Kultur‘.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 03. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir feiern die Wiederauferstehung der Münchner Theaterlandschaft. Das Volkstheater macht dabei den Vorreiter mit seinem Sommerpogramm. Und die Kammerspiele präsentierten ihre neue Leitung.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche behindern die Coronaforschung.

05.00 Uhr: Leib & Seele – KNPC Gesundheit. Thema: Corona – COVID-19 – SARS-CoV 2 – eine Pandemie hält die moderne Welt in Atem. Wir diskutieren darüber, was wir bis heute über das Virus wissen und wie sich COVID-19 gesellschaftlich und gesundheitlich auf uns auswirkt. Und welche Möglichkeiten wir sehen, um mit der Krise auch in Zukunft umzugehen.

Dr. Gabriele Schricker und Ralph Pieper-Wörle vom KNCP e.V. im Gespräch

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik. Thema: Tierversuche behindern die Coronaforschung.

14.00 Uhr: Leib & Seele – KNPC Gesundheit. Thema: Corona – COVID-19 – SARS-CoV 2 – eine Pandemie hält die moderne Welt in Atem. Wir diskutieren darüber, was wir bis heute über das Virus wissen und wie sich COVID-19 gesellschaftlich und gesundheitlich auf uns auswirkt.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir feiern die Wiederauferstehung der Münchner Theaterlandschaft. Das Volkstheater macht dabei den Vorreiter mit seinem Sommerpogramm. Und die Kammerspiele präsentierten ihre neue Leitung.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove