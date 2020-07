MONTAG, 06. Juli 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro

18.00 Uhr: LORA-Magazin

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Dt. Friedensgesellschaft DFG-VK. Thema: Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe. Im Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, geht es darum, wie es zum Konflikt gekommen ist und welche Möglichkeiten es gäbe, aus der angespannten Situation wieder heraus zu finden.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Heute gibt es viel Musik aus dem amerikanischen Norden, aber auch aus Norwegen und Russland. Ich spiele was von Neil Young, Bob Dylan, Lucinda Williams, den Revelers, den Henry Girls, von Erlend Apneseth, den Dobronotch und einigen anderen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir feiern die Wiederauferstehung der Münchner Theaterlandschaft. Das Volkstheater macht dabei den Vorreiter mit seinem Sommerpogramm. Und die Kammerspiele präsentierten ihre neue Leitung.

11.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Mit 2 Folgen des München-Podcasts „Kopfkino“ und einem Interview mit den Künstlern Henriette Fridoline Schmidt und Benno Heisel über ihren Podcast und wie sich die Corona-Krise auf freie Künstler auswirkt.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir feiern die Wiederauferstehung der Münchner Theaterlandschaft. Das Volkstheater macht dabei den Vorreiter mit seinem Sommerpogramm. Und die Kammerspiele präsentierten ihre neue Leitung.

15.00 Uhr: Literatur-Verhör – H wie Hörspiel. Mit 2 Folgen des München-Podcasts „Kopfkino“ und einem Interview mit den Künstlern Henriette Fridoline Schmidt und Benno Heisel über ihren Podcast und wie sich die Corona-Krise auf freie Künstler auswirkt.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 07. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum lädt ein zu einem Rundgang in die Alte Jazzpinakothek und präsentiert die Werke alter, längst vergessener Meister.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Themen: Das Verwaltungsgericht München hat den Kreuzerlass als Eingriff in die Religionsfreiheit bezeichnet und die Klage des Bunds für Geistesfreiheit an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verwiesen. Außerdem berichten wir über den Grundrechtereport, insbesondere über das Recht auf Wohnen, das Recht auf Gesundheit und generell über Grundrechte in Zeiten von Corona.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern.

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Dt. Friedensgesellschaft DFG-VK. Thema: Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea.

10.00 Uhr: Strange Fruits mit viel Musik aus dem amerikanischen Norden, aber auch aus Norwegen und Russland.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Dt. Friedensgesellschaft DFG-VK. Thema: Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 08. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Musikalische Interpretationen im virtuellen Raum, ein Vorgeschmack auf die erste Monheim Triennale mit zeitgenössischer Musik von Folk bis Klangkunst.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur tojours: Lage der Migranten in Corona Zeiten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Fritz Letsch. Thema: Omas gegen Rechts und Kunst und Politik? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit – 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum lädt ein zu einem Rundgang in die Alte Jazzpinakothek und präsentiert die Werke alter, längst vergessener Meister.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Das Verwaltungsgericht München hat den Kreuzerlass als Eingriff in die Religionsfreiheit bezeichnet und die Klage des Bunds für Geistesfreiheit an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verwiesen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern.

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Radio Lora Jazzmuseum lädt ein zu einem Rundgang in die Alte Jazzpinakothek und präsentiert die Werke alter, längst vergessener Meister.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema unter anderem: Das Verwaltungsgericht München hat den Kreuzerlass als Eingriff in die Religionsfreiheit bezeichnet und die Klage des Bunds für Geistesfreiheit an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof verwiesen.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern.

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 09. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Musikalische Interpretationen im virtuellen Raum, ein Vorgeschmack auf die erste Monheim Triennale mit zeitgenössischer Musik von Folk bis Klangkunst.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur tojours: Lage der Migranten in Corona Zeiten

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Fritz Letsch. Thema: Omas gegen Rechts und Kunst und Politik?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Musikalische Interpretationen im virtuellen Raum, ein Vorgeschmack auf die erste Monheim Triennale mit zeitgenössischer Musik von Folk bis Klangkunst.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur tojours: Lage der Migranten in Corona Zeiten

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Fritz Letsch. Thema: Omas gegen Rechts und Kunst und Politik?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 10. Juli 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Verbraucherzentrale Bayern

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio Barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob